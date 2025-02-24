الكشف عن إهانة ميسي للحكم.. ماذا قال؟

وقالت صحيفة "ذا صن" إن "النجم الأرجنتيني رغم تألقه بصناعته لهدفي فرقه
الأمريكي أمام نيويورك
سيتي، ولكنه خرج عن شعوره عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل".
وأوضحت: "في الوقت الذي حصل فيه ميسي
على بطاقة صفراء عقب نهاية المباراة بسبب اعتراضه على الحكم، تم تداول مقطع فيديو جديد صادم للنجم الأرجنتيني".
وأشارت إلى أن "اللاعب الفائز بلقب كأس العالم
2022 مع منتخب الأرجنتين، ظهر وهو يتحدث بشكل غاضب مع حكم اللقاء، بينما الصدمة الأكبر كانت توجهه نحو المدرب المساعد لفريق نيويورك
سيتي، المغربي مهدي
بلوشي حيث ظهر في البداية أن الحديث بينهما ودي، قبل أن يعود ميسي
ويجذب المدرب من رقبته بصورة أثارت حفيظة الأخير".
وبحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية فإن ميسي
قد يواجه خطر العقوبة من قبل لجنة
الانضباط في الدوري المحلي والتي تراجع كل مباراة بشكل روتيني".
وحتى في حال عدم إدراج الواقعة في تقرير المباراة لأنها حدثت بعدها، فإنها قد تخضع لقرار من مكتب رابطة الدوري الأمريكي.
وعلى أقل تقدير، سيحصل ميسي
على غرامة وسيجبر على الاعتذار لبالوشي، وقد يواجه عقوبة
الإيقاف لعدد من المباريات.
يذكر أنه في أول مباراتين لإنتر ميامي في 2025، نجح ميسي
في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.
وسجل ميسي
35 هدفا، وقدم 20 تمريرة حاسمة في 41 مباراة عبر مختلف المسابقات منذ انضمامه لإنتر ميامي في صيف 2023، وأصبح بالفعل الهداف التاريخي للنادي.