الكشف عن إهانة ميسي للحكم.. ماذا قال؟

وقالت صحيفة "ذا صن" إن "النجم الأرجنتيني رغم تألقه بصناعته لهدفي الأمريكي أمام سيتي، ولكنه خرج عن شعوره عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل".وأوضحت: "في الوقت الذي حصل فيه على بطاقة صفراء عقب نهاية المباراة بسبب اعتراضه على الحكم، تم تداول مقطع فيديو جديد صادم للنجم الأرجنتيني".وأشارت إلى أن "اللاعب الفائز بلقب 2022 مع منتخب الأرجنتين، ظهر وهو يتحدث بشكل غاضب مع حكم اللقاء، بينما الصدمة الأكبر كانت توجهه نحو المدرب المساعد لفريق سيتي، المغربي بلوشي حيث ظهر في البداية أن الحديث بينهما ودي، قبل أن يعود ويجذب المدرب من رقبته بصورة أثارت حفيظة الأخير".وبحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية فإن قد يواجه خطر العقوبة من قبل الانضباط في الدوري المحلي والتي تراجع كل مباراة بشكل روتيني".وحتى في حال عدم إدراج الواقعة في تقرير المباراة لأنها حدثت بعدها، فإنها قد تخضع لقرار من مكتب رابطة الدوري الأمريكي.وعلى أقل تقدير، سيحصل على غرامة وسيجبر على الاعتذار لبالوشي، وقد يواجه الإيقاف لعدد من المباريات.يذكر أنه في أول مباراتين لإنتر ميامي في 2025، نجح في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.وسجل 35 هدفا، وقدم 20 تمريرة حاسمة في 41 مباراة عبر مختلف المسابقات منذ انضمامه لإنتر ميامي في صيف 2023، وأصبح بالفعل الهداف التاريخي للنادي.