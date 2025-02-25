نجم ريال مدريد يدخل عالم السياسة مع حزب أردوغان



نيوزـ دوليات





انتُخب النجم الألماني السابق مسعود أوزيل في المركزي لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وأصبح نجم ريال مدريد وآرسنال السابق، عضواً في المركزي المسؤول عن اتخاذ القرارات في حزب العدالة والتنمية، خلال الذي عُقد في أنقرة، وأُعيد خلاله انتخاب إردوغان، للمرة التاسعة رئيساً للحزب المحافظ والموجود في السلطة منذ عام 2002.



يذكر أن أوزيل اختار أردوغان كشخصه المفضل خلال حفل زفاف بطل أوروبا 2019 على ملكة تركيا السابقة أمينة غول.



وكان أوزيل، الذي يُعد رمزاً لألمانيا متعددة الثقافات، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي؛ على خلفية الانتقادات التي تعرَّض لها، متهماً الاتحاد الألماني لكرة القدم بالعنصرية.