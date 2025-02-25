تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة قطر في نصف نهائي خليجي "القدامى"

تنشر نيوز، التشكيلةُ الأساسيّةُ لمنتخبِ قُدامى لاعبي في مباراته أمام نظيره القطريّ والتي تجري اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي لبُطولةِ كأس العربيّ لقُدامى اللاعبين.





أدناه التشكيلة: