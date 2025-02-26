4 مباريات في ثمن نهائي كأس العراق اليوم.. تعرف على المواعيد

ويتطلع السفانة إلى خطف بطاقة العبور إلى الدور المقبل، وهو يعوّل على عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى غايته المنشودة.واستعان الفريق البصري بالمدرب السوري حسام لقيادة كرة النادي خلفاً للإسباني بابلو، على أمل الارتقاء بالنتائج.من جانبها قررت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الميناء دخول جماهير فريقها إلى الفيحاء (مجاناً)، من أجل المساندة وتحفيز عناصر السفانة على تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في بلوغ ربع النهائي.بدوره يطمح الزوراء إلى مواصلة رحلته في المسابقة نحو إضافة نجمة ذهبية جديدة إلى رصيده الحافل بالإنجازات، علماً أنه يعد صاحب الرقم القياسي بعدد الفوز بلقب الكأس بواقع (16) لقباً.وفي لقاء ثان سيخوض القوة الجوية اختباراً صعباً أمام فريق القاسم في الشعب الدولي، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ويمر الصقور بفترة تذبذب في النتائج وعدم الاستقرار الفني، إلا أنه يرتكز على فوزه الأخير في منافسات الدوري على حساب الحدود، لاجتياز لقاء اليوم والمضي قدماً في البطولة، إلا أنَّ مهمته لن تكون سهلة وهو يواجه ممثل محافظة بابل صاحب العروض المميزة، الذي سبق أن تفوق على الأزرق في الدوري بهدف مقابل لا شيء.وفي بقية مباريات اليوم يلعب النجف أمام البيشمركة في الأول، بينما يحل ميسان ضيفاً على دهوك.