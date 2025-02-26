جماهير ليفربول ترد على رسالة صلاح: "لا تكسر قلوبنا"

ويعيش صلاح أفضل مواسمه مع الريدز، إذ سجل 30 هدفا وصنع 21 بمختلف البطولات، لكنه يحق له التوقيع لأي ناد مجانا مع انتهاء عقده في حزيران القادم.ولم يتوصل النادي لاتفاق مع الدولي بشأن تجديد عقده حتى الآن، وهو ما دفع اللاعب للخروج مرارا عبر وسائل الإعلام، للضغط على الإدارة عبر التلويح بالرحيل.وخلال تصريحات عبر قناة "تي سبورتس" تحدث صلاح بطريقة توحي بتوديع جماهير ليفربول، حيث قال: "أريد من المشجعين أن يتذكروا أنني أعطيت لهم وللمدينة كل شيء، وأنني لم أكن كسولا هنا".وأضاف: "أود أن يتذكروا أنني كنت هنا لمدة 8 سنوات، وبذلت كل ما لدي لأجل الفريق".هذه الكلمات لم تمر مرور الكرام على مشجعي الريدز، الذين عبروا عن قلقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رصدته صحيفة "ديلي ميل" .وكتب أحد المشجعين: "آه آه آه، هذا يبدو وكأنه وداع"، كما علق آخر: "كل هذا أشبه برسالة وداع، من فضلك يا مو لا تكسر قلوبنا".ونفى صاحب الـ32 عاما في ذات المقابلة، وجود أي تطورات بشأن مستقبله في ملعب أنفيلد، قائلا: "لا جديد، فأنا أركز الآن فقط على البريميرليج، وسنرى في نهاية الموسم".يذكر أن صلاح بات أحد أعظم لاعبي على الإطلاق، حيث نجح في تسجيل 241 هدفا خلال 387 مباراة منذ انتقاله للنادي من روما عام 2017 مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.