صلاح يستهدف تحطيم رقمين تاريخيين مع الريدز

يستهدف محمد صلاح، نجم ليفربول، تحطيم رقمين تاريخيين مع الريدز، خلال لقاء نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء، على آنفيلد، ضمن لقاءات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج صلاح إلى هدف لينفرد بالمركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول عبر التاريخ، حيث يتقاسم صلاح المركز الثالث مع جوردون هودسون برصيد 241 هدفًا لكل منهما.

وفي حالة تمكن صلاح من هز شباك نيوكاسل بهدفين في مباراة اليوم، سينتقل إلى المركز الخامس في قائمة هدافي البريميرليج على مر العصور، إلى جانب أجويرو (184 هدفًا).

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 25 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل، وإيرلينج لاعب سيتي.

ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة، بفارق 11 نقطة عن آرسنال أقرب منافسيه، وللجانرز مباراة أقل.