ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس وغيابه لمدة طويلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
02:30 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بدء مفاوضات مكثفة في مصر بشأن اتفاق غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-517947-638763483466710684.png
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس وغيابه لمدة طويلة
رياضة
2025-02-28 | 08:57
599 شوهد
أعلن نادي
ريال
مدريد
الإسباني، عن إصابة لاعبه داني سيبايوس، في أوتار الساق اليمنى، دون أن يكشف عن مدة غيابه عن الفريق.
وعانى سيبايوس من إصابة في اللحظات الأخيرة من مواجهة الميرينجي ضد فريق
ريال
سوسيداد في
ملعب
أنويتا، مساء الأربعاء، بكأس ملك إسبانيا.
ووفقاً لصحيفة ماركا
الإسبانية
فإن سيبايوس سيغيب عن صفوف
ريال
مدريد
بسبب هذه الإصابة لمدة تصل إلى شهرين كاملين.
وخضع سيبايوس لفحوصات طبية على موضع الإصابة في وقت مبكر من صباح الخميس، لتحديد مدى الإصابة بصورة دقيقة.
وأكدت الفحوصات معاناة اللاعب من تمزق عضلي سيجعله خارج حسابات
الريال
لمدة شهرين، وهو ما يعد ضربة موجعة لداني ولمدربه كارلو أنشيلوتي، الذي بدأ يعتمد عليه كقطعة أساسية في خط وسط الميرينجي مؤخراً.
وتأكدت مخاوف
الريال
بشأن حالة سيبايوس، الذي غادر الملعب وهو يبكي، عقب اللقاء الذي انتهى على وقع انتصار الميرينجي بهدف دون رد خارج الديار، وسيكون على أنشيلوتي إعادة بناء خط الوسط بإعادة فيديريكو فالفيردي لخط الوسط، بعدما اعتمد عليه المدرب في مركز الظهير الأيمن في الآونة الأخيرة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة داني أولمو ومدة غيابه
10:12 | 2025-01-19
لهذا السبب.. مدافع ريال مدريد يواجه خطر السجن الطويل
03:54 | 2025-02-12
مصائب الريال تتوالى.. بيلينجهام يواجه شبح الإيقاف لمدة شهر
03:04 | 2025-02-16
بـ4 غيابات.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة السيتي
10:26 | 2025-02-09
ريال
مدريد
+A
-A
اخترنا لك
عقوبة لريال مدريد إثر موقعة السيتي
12:53 | 2025-02-28
توضيح جديد بشأن ملابسات مباراة العراق وفلسطين
08:30 | 2025-02-28
النصر يطلب أرضاً محايدة لمواجهة استقلال طهران والسبب كرستيانو رونالدو
07:46 | 2025-02-28
"من الشكوك الى الايمان".. ليفربول يتخذ خطوة بشأن كلوب
07:08 | 2025-02-28
إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"
00:48 | 2025-02-28
فتح تحقيق في واقعة مباراة الريال وإسبانيول
12:52 | 2025-02-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مركز الفلك الدولي يحسم موعد بداية شهر رمضان 2025
دوليات
49.53%
05:49 | 2025-02-27
مركز الفلك الدولي يحسم موعد بداية شهر رمضان 2025
05:49 | 2025-02-27
قائمة بالعطل الرسمية خلال شهر اذار وحتى انتهاء رمضان
محليات
19.65%
02:48 | 2025-02-27
قائمة بالعطل الرسمية خلال شهر اذار وحتى انتهاء رمضان
02:48 | 2025-02-27
قرار "مثير" بشأن ملعب وتوقيت مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم
رياضة
12.85%
04:00 | 2025-02-27
قرار "مثير" بشأن ملعب وتوقيت مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم
04:00 | 2025-02-27
مصرف الرافدين يصدر تحذيرا لعملائه
محليات
6.17%
01:41 | 2025-02-28
مصرف الرافدين يصدر تحذيرا لعملائه
01:41 | 2025-02-28
الانواء الجوية تبشر العراقيين
محليات
6.09%
06:34 | 2025-02-28
الانواء الجوية تبشر العراقيين
06:34 | 2025-02-28
ليلة رعب على خط بغداد - بصرة: طعن سائق قطار بالسكاكين وإحراق عربة (صور)
أمن
5.72%
02:05 | 2025-02-27
ليلة رعب على خط بغداد - بصرة: طعن سائق قطار بالسكاكين وإحراق عربة (صور)
02:05 | 2025-02-27
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
قشط الاسفلت في حي الرئاسة... الشركة تترك العمل دون إنهائه!
08:00 | 2025-02-28
مفاجأة في مجمع الإمام الكاظم: مستثمر يطالب بإزالة المنازل!
07:00 | 2025-02-28
أوضاع مأساوية... تلاميذ مدرسة يثرب يتظاهرون للمطالبة بإعادة تأهيل مدرستهم!
06:00 | 2025-02-28
كارثة تحل باهالي منطقة اليرموك.. مستثمر يغلق أبواب منازل المواطنين بالجدران (فيديو)
03:15 | 2025-02-28
الكويت تمنع دخول مواطن عراقي والسبب شعار "جمهورية العراق"
08:52 | 2025-02-27
شيماء قاسم تجوب الأسواق الشعبية لنشر الفرح في برنامج "زار رمضان" على السومرية!
07:58 | 2025-02-27
السومرية ترتدي "الحلّة الرمضانية".. استعدوا للإثارة!
07:00 | 2025-02-27
أسواق النجف تنبض بالحياة: استعدادات رمضان وسط الأزمات المالية
06:30 | 2025-02-27
"الله بالخير" يعود على السومرية في رمضان بعد أن نال "أفضل برنامج إنساني" لعام 2024!
03:47 | 2025-02-27
طالب يوثق ظاهرة انتشار "الكلاب السائبة" داخل حرم إحدى الجامعات (فيديو)
03:45 | 2025-02-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.