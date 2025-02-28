ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس وغيابه لمدة طويلة

وعانى سيبايوس من إصابة في اللحظات الأخيرة من مواجهة الميرينجي ضد فريق سوسيداد في أنويتا، مساء الأربعاء، بكأس ملك إسبانيا.ووفقاً لصحيفة ماركا فإن سيبايوس سيغيب عن صفوف بسبب هذه الإصابة لمدة تصل إلى شهرين كاملين.وخضع سيبايوس لفحوصات طبية على موضع الإصابة في وقت مبكر من صباح الخميس، لتحديد مدى الإصابة بصورة دقيقة.وأكدت الفحوصات معاناة اللاعب من تمزق عضلي سيجعله خارج حسابات لمدة شهرين، وهو ما يعد ضربة موجعة لداني ولمدربه كارلو أنشيلوتي، الذي بدأ يعتمد عليه كقطعة أساسية في خط وسط الميرينجي مؤخراً.وتأكدت مخاوف بشأن حالة سيبايوس، الذي غادر الملعب وهو يبكي، عقب اللقاء الذي انتهى على وقع انتصار الميرينجي بهدف دون رد خارج الديار، وسيكون على أنشيلوتي إعادة بناء خط الوسط بإعادة فيديريكو فالفيردي لخط الوسط، بعدما اعتمد عليه المدرب في مركز الظهير الأيمن في الآونة الأخيرة.