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تفاصيل ليلة سقوط رونالدو على يد المدرب العراقي عدنان حمد

رياضة

2025-03-01 | 03:20
تفاصيل ليلة سقوط رونالدو على يد المدرب العراقي عدنان حمد
4,360 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

قاد العراقي عدنان حمد فريق العروبة لتحقيق فوز تاريخي على ضيفه النصر 2-1، في مواجهة مثيرة أقيمت أمس ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وتقدم فريق العروبة الذي يقوده عدنان حمد المدرب السابق لمنتخب النشامى، ومساعده الأردني أحمد عبد القادر، للمركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، فيما بقي النصر ثالثاً برصيد 47 نقطة.

وشارك نجم منتخب النشامى ومحترف العروبة مهند أبو طه منذ بداية المباراة إلى نهايتها مسجلاً إنجازاً تاريخياً في مسيرته الكروية، فهو أول لاعب أردني يواجه كريستيانو رونالدو في مواجهة رسمية.

وخرج الأسطورة كريستيانو رونالدو خائباً حزيناً، حيث حاول في أكثر من مرة التسجيل لفريق النصر، لكن تألق حارس مرمى العروبة من جهة، والأسلوب الدفاعي المنظم الذي انتهجته كتيبة عدنان حمد من جهة أخرى، حال دون نيل مناه.

عدنان حمد يتفوق على ستيفانو بيولي
يُعرف عن العراقي عدنان حمد براعته في إدارة المباريات التي يكون فيها المنافس أقوى من فريقه وهو ما فعله أكثر من مرة عندما كان مدرباً لمنتخب النشامى حيث قاده إلى تحقيق انتصارات مهمة على منتخبات كبيرة كاستراليا واليابان.

عدنان حمد جعل فريقه يتعامل بواقعية مطلقة مع قدرات منافسه، حيث عمل على تأمين مواقعه الدفاعية بصورة محكمة وفرض الرقابة الصارمة على مفاتيح اللعب وتعطيل محاولاتهم أولاً بأول، واعتمد في بناء الهجمات على التحولات السريعة التي كانت تشكل خطورة كبيرة على مرمى النصر.

وتقدم لاعبو النصر بكامل ثقلهم الهجومي بحثاً عن الأهداف، ودانت لهم السيطرة، قبل أن يغافلهم السوري عمر السومة بهدف السبق للعروبة بالدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني نجح النصر في تسجيل هدف التعادل سريعاً في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه نواف مشاري، وواصل بعدها هديره الهجومي بحثاً عن التقدم لكن التوظيف المثالي للاعبي العروبة داخل أرضية الملعب أبقى النتيجة على حالها.

ومع التقدم المبالغ فيه للاعبي النصر، استطاع العروبة أن يلدغه بالهدف الثاني حيث أطلق يوهان بيرغ صاروخ "أرض جو" لتستقر كرته في المرمى بالدقيقة 65.

ورغم أن النصر كان يمتلك الوقت الكافي لتعديل النتيجة من جديد، إلا أن العروبة حافظ على تماسكه الدفاعي، وأغلق المساحات وبخاصة من الأطراف.

ولم ينشغل حمد بنسبة الاستحواذ على الكرة، بل كان يبحث عن عنصر المباغتة عبر التحولات الهجومية السريعة في أجزاء محددة من المباراة، مما ساعد لاعبيه على تجنب استنزاف لياقتهم البدنية حيث وقفوا نداً قوياً حتى صافرة النهاية.

وبلغت نسبة استحواذ النصر في المباراة 72%، وسدد على المرمى 22 مرة، وحصل على 8 ركنيات، ومرر 605 تمريرات، ونفذ 13 ركلة حرة. وفي المقابل، بلغت نسبة استحواذ العروبة 28%، وسدد على المرمى 7 تسديدات، ولم يحصل على أي ركنية، ومرر 250 تمريرة.

أرقام الأردني مهند أبو طه أمام النصر
حصل الأردني مهند أبو طه صاحب الـ "22 عاماً"، على تقييم 6.7 من 10، ومرر 10 تمريرات صحيحة من أصل 24 وبنسبة 42 % وفقا لمنصة سوفاسكور، فيما حصل كريستيانو رونالدو على تقييم 7.1.

وظهر واضحاً أن أبو طه الذي يمتلك نزعة هجومية، يلتزم بأدوار دفاعية بحتة؛ حيث لم يتقدم إلى ما بعد منتصف الملعب، وبقي متموضعاً في مركز الجناح الأيسر، ليقوم بتدخلات ناجحة قللت من خطورة هجوم النصر في أكثر من مشهد.

السومة يواسي مُلهمه كريستيانو رونالدو
من جهته، حصل السوري عمر السومة على تقييم 7.8 وهو ثاني أعلى تقييم بفريق العروبة بعد حارس المرمى رافي الرويالي الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق.
 
وقال السومة في تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة: "نشكر نادي النصر لأنه استقطب نجما كبيرا بحجم كريستانو رونالدو، وأعتبر هذا اليوم، يوماً تاريخياً في مسيرتي".

وختم حديثه قائلاً: "رونالدو الملهم بالنسبة لنا، وأنا أعشق هذا اللاعب، ولم أكن أحب أن أشاهده يخرج حزيناً من المباراة، لكن هذه كرة القدم، وأنا سعيد بتسجيلي هدف السبق للعروبة".
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تفاصيل ليلة سقوط رونالدو

المدرب العراقي عدنان حمد

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