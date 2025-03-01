مباراة ريال مدريد وبيتيس في الدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق

ويسعى ريال مدريد في مواجهة اليوم أمام ريال بيتيس إلى مواصلة انتزاع الصدارة مؤقتا من المتصدر برشلونة، حيث يحتل "المرينغي" المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة متساويا مع "البارسا" المتصدر الذي يتفوق على الملكي بفارق الأهداف.ويسعى فريق ريال بيتيس إلى تعزيز مركزه في جدول ترتيب الدوري الإسباني إذ يحتل المركز الـ7 برصيد 35 نقطة.وفاز ريال مدريد على ريال بيتيس بهدفين دون رد في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على "سانتياغو برنابيو".وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق المعلق عصام الشوالي.وشهدت قائمة ريال مدريد غياب جود بيلينغهام للإيقاف، وفيدي فالفيردي وخيسوس فاييغو وداني سيبايوس بسبب الإصابة.