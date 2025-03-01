تدريبات مانشستر سيتي تشهد حدثاً لافتاً.. هل عاد "المنقذ"؟ (فيديو)

Man City midfielder Rodri has returned to individual training after the ACL injury he suffered in September 🚨🔵 pic.twitter.com/dIRcYKQUOD — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 1, 2025

وكان النجم الإسباني رودري قد تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه أمام أرسنال، في الأسابيع الأولى من الموسم، ما أجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.وتأثر فريق المدرب الإسباني غوارديولا كثيرًا بغياب رودري، إذ يبتعد حامل لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر، كما ودع دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.ويسعى اللاعب الإسباني والحاصل على جائزة الكرة الذهبية 2024 إلى استعادة موقعه في تشكيلة "السيتيزن"، بل ويسعى أيضًا للمشاركة مع المنتخب الإسباني في بطولة دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب حلم التتويج بكأس العالم للأندية مع ناديه السيتي.ويخوض السيتي بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تنطلق نسختها الأولى في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع الفريق الإنجليزي في المجموعة السابعة، مع كل من الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.نشر نادي سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، فيديو للاعبه الإسباني رودري لاعب وسط الفريق وهو يخوض تدريبات منفردة.وظهر رودري وهو يقوم بتدريبات منفردة، حيث وضح الفيديو أن اللاعب بدا قادرًا على الركض والعمل بالكرة، فضلًا عن قيامه بتدريبات بدنية مكثفة، استعدادًا للعودة من جديد لخوض المباريات.وكان صاحب جائزة الكرة الذهبية الأخيرة، قد وضع لنفسه هدفًا للعودة مبكرًا، وقال في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه يستهدف العودة للملاعب هذا الموسم، وهذا ما يحصل الآن.وقال رودري خلال حديثه لإحدى الصحف الإنجليزية: "الإصابات جزء من حياة الرياضي، لذلك أحاول أن أكون إيجابيًّا، وربما أفعل كل الأشياء الأخرى التي لم أعتد عليها من قبل".جدير بالذكر أن سيتي الإنجليزي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، برصيد 47 نقطة، بينما يتصدر ليفربول المنافسة برصيد 67 نقطة.