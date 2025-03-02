آخر تطورات علي جاسم مع فريقه ألمير سيتي الهولندي

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ويستعد لتسجيل حضوره الثاني مع ألمير سيتي، حين يخوض فريقه مباراة صعبة ومهمة أمام أياكس أمستردام في إطار الجولة 24 من الدوري الهولندي الممتاز.واللاعب يتابع مع الجهاز الفني لفريقه الهولندي ألمير سيتي وعلى وجه التحديد المعد البدني للفريق، تطورات حالته البدنية وقدرته على المشاركة في عدد أكبر من المباريات، إذ تم إبلاغه من قبل الجهاز الفني بأن الخط البياني لوضع لياقته البدنية في تصاعد مستمر وأن مدرب الفريق يروين ريسيديك سيمنحه فرصا أكبر للعب في قادم الأيام.كما ان اللاعب يطبق حرفيا ما يحتاجه الجهاز الفني في التدريبات، حيث يريد كسب ثقة ورضا الجهاز الفني ليتمكن من المشاركة لأوقات أكثر مع الفريق، حيث تغيرت أفكار كثيرا منذ قدومه إلى هولندا.وحدد هدفه بانتقاله إلى هولندا، إذ يرغب برفع مستوى لياقته البدنية ليكون لائقا للمنتخب في مباراتي الكويت وفلسطين في تصفيات المونديال يومي 20 و25 مارس/آذار الحالي، وحصل على ما كان يريده، حيث منح فرصة للمشاركة في مباراة كاملة مع الفريق الرديف أمام رديف فيليم يوم الثلاثاء الماضي تمهيدا للعب مع الفريق الأول، بحسبوشارك مرة واحدة فقط مع الفريق الأول لألمير سيتي منذ التحاقه به، عندما دخل في الدقيقة (87) من مباراة فريقه أمام فينورد والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الهونلدي.يذكر أن علي (21 عامًا) انتقل إلى صفوف ألمير سيتي قادما من كومو بنظام الإعارة الجافة حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل في خطوة من أجل منحه المزيد من الوقت والفرصة للعب والتي فقدها سابقا في إيطاليا.