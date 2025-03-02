Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العشرات يحتجون ضد "تدهور الكهرباء" في كركوك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

آخر تطورات علي جاسم مع فريقه ألمير سيتي الهولندي

رياضة

2025-03-02 | 02:49
آخر تطورات علي جاسم مع فريقه ألمير سيتي الهولندي
2,894 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

سجل علي جاسم لاعب المنتخب العراقي تصاعدًا في الخط البياني مع فريقه ألمير سيتي في إطار الاستعداد للجولة المقبلة من الدوري الهولندي الممتاز.

ويستعد جاسم لتسجيل حضوره الثاني مع ألمير سيتي، حين يخوض فريقه مباراة صعبة ومهمة أمام أياكس أمستردام في إطار الجولة 24 من الدوري الهولندي الممتاز.

واللاعب العراقي يتابع مع الجهاز الفني لفريقه الهولندي ألمير سيتي وعلى وجه التحديد المعد البدني للفريق، تطورات حالته البدنية وقدرته على المشاركة في عدد أكبر من المباريات، إذ تم إبلاغه من قبل الجهاز الفني بأن الخط البياني لوضع لياقته البدنية في تصاعد مستمر وأن مدرب الفريق يروين ريسيديك سيمنحه فرصا أكبر للعب في قادم الأيام.

كما ان اللاعب يطبق حرفيا ما يحتاجه الجهاز الفني في التدريبات، حيث يريد كسب ثقة ورضا الجهاز الفني ليتمكن من المشاركة لأوقات أكثر مع الفريق، حيث تغيرت أفكار جاسم كثيرا منذ قدومه إلى هولندا.

علي جاسم يفكر بمشاركته مع المنتخب العراقي
وحدد جاسم هدفه بانتقاله إلى هولندا، إذ يرغب برفع مستوى لياقته البدنية ليكون لائقا للمنتخب العراقي في مباراتي الكويت وفلسطين في تصفيات المونديال يومي 20 و25 مارس/آذار الحالي، وحصل على ما كان يريده، حيث منح فرصة للمشاركة في مباراة كاملة مع الفريق الرديف أمام رديف فيليم يوم الثلاثاء الماضي تمهيدا للعب مع الفريق الأول، بحسب winwin.

وشارك جاسم مرة واحدة فقط مع الفريق الأول لألمير سيتي منذ التحاقه به، عندما دخل في الدقيقة (87) من مباراة فريقه أمام فينورد والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الهونلدي.

يذكر أن علي جاسم (21 عامًا) انتقل إلى صفوف ألمير سيتي قادما من كومو بنظام الإعارة الجافة حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل في خطوة من أجل منحه المزيد من الوقت والفرصة للعب والتي فقدها سابقا في إيطاليا.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

آخر تطورات علي جاسم

فريقه ألمير سيتي الهولندي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
نجم ريال مدريد يوجّه رسالة لجماهير الميرنجي
08:11 | 2025-03-02
هل سيحصل صلاح على الكرة الذهبية وكيف حققها الفائزون السابقون؟
07:46 | 2025-03-02
القوة الجوية ينجح في إقناع لاعبه هيران أحمد بالبقاء.. كيف؟
06:15 | 2025-03-02
لاعبو المنتخب العراقي تحت مجهر كاساس لمدة 20 يوما: إتقان سلاحهم الأول!
05:00 | 2025-03-02
منافسات الجولة 22 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. جدول المباريات
03:04 | 2025-03-02
ريال مدريد يسقط أمام بيتيس في الليغا
14:26 | 2025-03-01
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

أزمة النفط في صلاح الدين: المواطنون يواجهون برد الشتاء بأسعار السوق السوداء
Play
أزمة النفط في صلاح الدين: المواطنون يواجهون برد الشتاء بأسعار السوق السوداء
07:00 | 2025-03-02
حملات رقابية في كربلاء: حماية المستهلكين خلال موسم التسوق الرمضاني
Play
حملات رقابية في كربلاء: حماية المستهلكين خلال موسم التسوق الرمضاني
05:00 | 2025-03-02
مع بداية رمضان.. حملة لمراقبة الأسعار في واسط تكشف عن مخالفات جسيمة
Play
مع بداية رمضان.. حملة لمراقبة الأسعار في واسط تكشف عن مخالفات جسيمة
04:00 | 2025-03-02
تعدبل قانون الانتخابات العراقي: مصالح سياسية أم إصلاحات ضرورية؟
Play
تعدبل قانون الانتخابات العراقي: مصالح سياسية أم إصلاحات ضرورية؟
03:00 | 2025-03-02
في الزبير.. طقوس خاصة لاستقبال رمضان (فيديو)
Play
في الزبير.. طقوس خاصة لاستقبال رمضان (فيديو)
15:15 | 2025-03-01
نصب واحتيال من نوع اخر.. ضحاياها المواطنون ومناشدات للنزاهة بالتدخل
Play
نصب واحتيال من نوع اخر.. ضحاياها المواطنون ومناشدات للنزاهة بالتدخل
04:40 | 2025-03-01
بالفيديو.. حادث مروع في بابل: سيارات تتطاير
Play
بالفيديو.. حادث مروع في بابل: سيارات تتطاير
03:40 | 2025-03-01
في اول ليالي رمضان.. ازدحام مروري خانق وسط بغداد وغياب تام للمرور
Play
في اول ليالي رمضان.. ازدحام مروري خانق وسط بغداد وغياب تام للمرور
15:22 | 2025-02-28
قشط الاسفلت في حي الرئاسة... الشركة تترك العمل دون إنهائه!
Play
قشط الاسفلت في حي الرئاسة... الشركة تترك العمل دون إنهائه!
08:00 | 2025-02-28
مفاجأة في مجمع الإمام الكاظم: مستثمر يطالب بإزالة المنازل!
Play
مفاجأة في مجمع الإمام الكاظم: مستثمر يطالب بإزالة المنازل!
07:00 | 2025-02-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.