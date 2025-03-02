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القوة الجوية ينجح في إقناع لاعبه هيران أحمد بالبقاء.. كيف؟

رياضة

2025-03-02 | 06:15
القوة الجوية ينجح في إقناع لاعبه هيران أحمد بالبقاء.. كيف؟
493 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

نجح نادي القوة الجوية العراقي في إقناع لاعبه هيران أحمد بالبقاء ضمن صفوف الفريق، بعد أن كان قريبا من الرحيل، مما دفع الإدارة إلى البحث عن بديل له في الفترة الماضية، قبل أن تتغير المعطيات مؤخراً.

هيران أحمد البالغ من العمر 24 عامًا، انضم إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من دهوك بعد موسم ناجح، ليخوض موسمه الثاني في الدوري العراقي، بعد تجارب احترافية في ألمانيا وسويسرا.

ونجحت إدارة القوة الجوية في إقناع اللاعب بالعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، بعد تدخل مباشر من مشرف الفريق أحمد خضير، الذي حصل على تعهدات من اللاعب بالالتحاق بالتدريبات في أسرع وقت، بحسب ما نقلت winwin.

يعود غياب هيران أحمد عن الفريق في مناسبات عديدة إلى أسباب مالية وسوء التعامل الإداري معه، حيث نشأ وترعرع في أوروبا، مما أكسبه ثقافة احترافية مختلفة عن باقي اللاعبين المحليين.

وإدارة النادي العراقي وعدته بصرف مستحقاته المالية لكنها لم تفِ بتلك الوعود، مما دفعه إلى مقاطعة التدريبات خلال الفترة الماضية.

إفشال انتقاله إلى الخالدية البحريني
كان اللاعب قريبا من الانتقال إلى الخالدية البحريني، إلا أن إدارة النادي العراقي بذلت جهودًا كبيرة لمنع إتمام الصفقة، نظرًا لقيمته الفنية رغم غيابه لفترات طويلة عن التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب لؤي صلاح، الذي لم يمنحه الفرصة الكاملة في بداية الموسم.

بذلك، يستمر هيران أحمد مع القوة الجوية، بانتظار أن تشهد المرحلة المقبلة صفحة جديدة بين اللاعب والنادي، وسط آمال بتحقيق الاستقرار الفني والإداري داخل الفريق.

القوة الجوية يحفز لاعبيه بإطلاق المستحقات المالية
عقدت الهيئة الإدارية للنادي اجتماعًا مع الكادر التدريبي ولاعبي الفريق الأول في مقر إقامتهم بالعاصمة بغداد، حيث شددت الإدارة على أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية لإسعاد جماهير "الصقور" الوفية.

أشادت الإدارة خلال الاجتماع بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها اللاعبون، وأسهمت في تحقيق انتصارات مهمة خلال الفترة الماضية. وفي إطار دعم الفريق وتحفيزه، قامت الإدارة بصرف المستحقات المالية للجهاز التدريبي واللاعبين، تقديرًا لالتزامهم وجهودهم خلال الموسم.

يحتل القوة الجوية المركز الرابع في دوري نجوم العراق برصيد 37 نقطة، حصدها من 10 انتصارات و4 تعادلات، فيما تلقى 6 هزائم بعد مرور 21 جولة من المسابقة، ليواصل الفريق سعيه نحو تحسين مركزه في جدول الترتيب والمنافسة على المراكز المتقدمة.
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القوة الجوية ينجح

إقناع لاعبه هيران أحمد بالبقاء

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