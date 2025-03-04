الموعد والقنوات الناقلة لديربي الريال وأتليتكو

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهل الخطايا
من
12:15 PM
الى
01:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
هزة أرضية على الحدود العراقية الايرانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-518288-638766823323677559.png
الموعد والقنوات الناقلة لديربي الريال وأتليتكو
رياضة
2025-03-04 | 05:51
394 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في ديربي إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء على
ملعب
"سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.
وكان ريال مدريد حامل اللقب في آخر نسخة من دوري الأبطال قد تأهل إلى هذا الدور بعد صعوبة في مرحلة المجموعات وخاض ملحق التأهل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، ونجح في التفوق عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3.
بينما تأهل أتلتيكو مدريد مباشرة إلى دور الـ16 بعد أن أنهى مرحلة المجموعات في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.
وذهبت صحيفة "ماركا" إلى وضع عنوان وصفت فيه "الديربي" بأنه الأفضل في أوروبا وذلك بالإشارة إلى مستويات الفريقين التنافسية والأسماء التي يضمها كل فريق من أبرز
نجوم
العالم.
وعنونت صحيفة "أس" وكتبت: "الديربي الأوروبي" مع صورة الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني خوليان ألفاريز.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت
السعودية
وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق علي سعيد الكعبي.
يذكر أن المتأهل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلتقي مع المتأهل من صدام آرسنال وآيندهوفن وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر شباط الماضي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
مانشستر يونايتد وليستر سيتي.. الموعد والقنوات الناقلة
05:09 | 2025-02-07
مانشستر سيتي وتشيلسي.. الموعد والقنوات الناقلة
06:27 | 2025-01-25
تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام بلد الوليد اليوم والقنوات الناقلة
04:39 | 2025-01-25
كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا: المشاركون والموعد والقنوات الناقلة
03:38 | 2025-02-21
ديربي
ريال
+A
-A
اخترنا لك
طالت الحدود وزاخو ونوروز.. الانضباط تصدر قرارات صارمة
09:04 | 2025-03-04
صلاح: أريد الفوز بالدوري الإنجليزي والاحتفال مع المشجعين
08:59 | 2025-03-04
قبيل الديربي.. ريال مدريد وأتلتيكو يوجهان رسالة سلام
07:55 | 2025-03-04
قمة مشتعلة بين الريال وأتلتيكو في دوري الابطال.. الموعد والقنوات الناقلة
05:11 | 2025-03-04
شرط وحيد لبرشلونة مقابل عودة نيمار.. فما هو؟
03:45 | 2025-03-04
الزوراء يتمسك بالوصافة بفوز ثمين على الكهرباء
16:25 | 2025-03-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ما سيشهده العراق الليلة
محليات
36.76%
11:55 | 2025-03-03
ما سيشهده العراق الليلة
11:55 | 2025-03-03
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.66%
04:15 | 2025-03-03
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:15 | 2025-03-03
خبر يهم المتقاعدين: راجعوا منافذ الصرف
محليات
13.31%
02:55 | 2025-03-04
خبر يهم المتقاعدين: راجعوا منافذ الصرف
02:55 | 2025-03-04
كاتب مسلسل "معاوية" يخرج عن صمته
فن وثقافة
11.76%
10:38 | 2025-03-03
كاتب مسلسل "معاوية" يخرج عن صمته
10:38 | 2025-03-03
غدا.. عطلة في ثلاث محافظات
محليات
11.41%
06:26 | 2025-03-04
غدا.. عطلة في ثلاث محافظات
06:26 | 2025-03-04
سحب خارقة سترمي "مقذوفات صلبة" والموجة ستكون دفعتين.. تفاصيل موجة الأمطار "الأقوى" على العراق
محليات
11.09%
01:06 | 2025-03-04
سحب خارقة سترمي "مقذوفات صلبة" والموجة ستكون دفعتين.. تفاصيل موجة الأمطار "الأقوى" على العراق
01:06 | 2025-03-04
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
شاهد مكان مخبأ الـ3 مليارات دينار التي ضبطت اليوم
06:55 | 2025-03-04
بغصة... مسنو دار الرعاية يستذكرون عائلاتهم بأجواء العيد!
06:33 | 2025-03-04
الفقر المتقع يجبر عائلة للعيش في خيمة على الطريق في الأنبار!
06:20 | 2025-03-04
تجار أهداف لأطماع الاستثمار... بلدية النجف تحيل الحي الصناعي للاستثمار
06:09 | 2025-03-04
اثر دعوةِ اوجلان للسلام... نواب يطالبون بانهاء تواجد القوات التركية
06:01 | 2025-03-04
شاهد بالفيديو.. حرب في النجف مع السحور
03:46 | 2025-03-04
المرور في بغداد: رسوم مرتفعة وفساد يثقل كاهل السائقين!
06:38 | 2025-03-03
رمضان في ميسان: أجواء من الألفة والمشاركة على مائدة الإفطار!
05:07 | 2025-03-03
كركوك في رمضان: أطباق تقرب القلوب وزيارات تُعزز العلاقات!
03:00 | 2025-03-03
في واسط.. مطالبة بعدم إزالة "المضيف الرضوي"
16:45 | 2025-03-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.