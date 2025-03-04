الموعد والقنوات الناقلة لديربي الريال وأتليتكو

نيوز – رياضة

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في ديربي إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء على "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.



وكان ريال مدريد حامل اللقب في آخر نسخة من دوري الأبطال قد تأهل إلى هذا الدور بعد صعوبة في مرحلة المجموعات وخاض ملحق التأهل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، ونجح في التفوق عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3.

بينما تأهل أتلتيكو مدريد مباشرة إلى دور الـ16 بعد أن أنهى مرحلة المجموعات في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

وذهبت صحيفة "ماركا" إلى وضع عنوان وصفت فيه "الديربي" بأنه الأفضل في أوروبا وذلك بالإشارة إلى مستويات الفريقين التنافسية والأسماء التي يضمها كل فريق من أبرز العالم.

وعنونت صحيفة "أس" وكتبت: "الديربي الأوروبي" مع صورة الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق علي سعيد الكعبي.

يذكر أن المتأهل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلتقي مع المتأهل من صدام آرسنال وآيندهوفن وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر شباط الماضي.