قبيل الديربي.. ريال مدريد وأتلتيكو يوجهان رسالة سلام

في الفيديو، يظهر النجم مودريتش قائد وهو يمرر الكرة إلى زميله في أتلتيكو، قائلاً: "نحن متنافسون، ولسنا أعداء".فيما يضيف قائد أتلتيكو مدريد، كوك: "لا تخلط بين العاطفة والعنف".كما أصدرت الشرطة تحذيرًا للجماهير عبر نفس الفيديو، جاء فيه: "استمتع بالمباراة وكن محترمًا"، خاصة أن المباراة تم تصنيفها على أنها عالية الخطورة، وسيحضرها 3800 مشجع من أتلتيكو مدريد، بينما سيبلغ عدد مشجعي في مباراة الإياب 2800 مشجع.من الناحية الأمنية، أعلنت الحكومة عن نشر أكثر من 1900 عنصر أمني لتأمين المباراة، حيث تشمل الفرق الأمنية:الشرطة الوطنية، بما في ذلك وحدة التدخل الشرطي، ووحدة الخاصة، ولواء الإقليمي.شرطة بلدية مدريد، ووكلاء التنقل من مجلس المدينة.فرق الحماية المدنية SAMUR، وإدارة الإطفاء، والصليب الأحمر.الفريق الأمني الخاص بالناديين.وأوصت السلطات المشجعين بضرورة الوصول المبكر إلى الملعب لاجتياز الفحوصات الأمنية المشددة، خاصة للجماهير الزائرة، لضمان دخول آمن وسلس للجميع.