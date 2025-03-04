صلاح: أريد الفوز بالدوري الإنجليزي والاحتفال مع المشجعين

وفي حوار مع شبكة "أوبتوس سبورت"، قال صلاح (32 عاما) إن طموحه الكبير لأول مرة منذ انضمامه لليفربول في 2017 هو الفوز بلقب البريمرليغ.وذكر: "الدافع الأكبر هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وليس حتى دوري أبطال أوروبا".وأضاف: "على مدار 7 سنوات، كنت دائما أقول إن دوري الأبطال الأهم، لكن هذه السنة الأولى التي أختار فيها الدوري الإنجليزي".وتابع: "أريد فقط الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والاحتفال في ومع المشجعين وتجربة ذلك اليوم.. الاستعراض في سيكون أمرا لا يصدق".وكان "مو صلاح" فاز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020، أي خلال جائحة كورونا، مما جعل الفريق يرفع الكأس في غياب جماهيره على أنفيلد، ودون إقامة موكب احتفالي في شوارع .