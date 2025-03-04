طالت الحدود وزاخو ونوروز.. الانضباط تصدر قرارات صارمة

وذكرت الانضباط، في بيان، أن العقوبة تأتي بعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراة نوروز وأربيل بدوري التي فاز بها نوروز (2-0)، إذ تبين سوء سلوك جمهور الفريق الفائز بإلقاء زجاجات المياه على لاعبي بالدقيقة 20.وأشارت الانضباط إلى أن العقوبة تأتي كذلك لاستخدام الجماهير مكبرات صوت ورغم جهود المنسق الأمني وإدارة الملعب إلا أنهم استمروا في استخدامها حتى نهاية الشوط الأول علما بأن الجماهير استخدمت الدخان الأسود قبل بدء المباراة وبالدقيقة 70 ألقوا زجاجات المياه على لاعبي مجددا، مشددة على أن العقوبة ستكون أشد في حالة التكرار.وغرمت الانضباط ناديي الحدود وزاخو مبلغ 5 ملايين دينار؛ لعدم حضورهما الصحفي عقب المباراة بحسب تقرير .