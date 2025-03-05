برشلونة وبنفيكا.. 5 حقائق "مجنونة" من تاريخ المواجهات

قدم النادي الكتالوني مستويات رائعة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بإنهائه مرحلة المجموعات في وصافة الترتيب برصيد (19) نقطة، فيما احتل بنفيكا المركز السادس عشر، لينجح في الوصول إلى هذا الدور عبر تجاوز عقبة موناكو الفرنسي في الملحق.ومن المنتظر أن يعتمد برشلونة على ثلاثية مكونة من لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا من أجل حسم الأمور بصورة مبكرة، والتركيز بصورة أكبر على الدوري الإسباني الذي يخوض خلاله منافسة قوية على اللقب مع العملاقين الآخرين ريال وأتلتيكو .ونرصد 5 حقائق مثيرة حول تاريخ مواجهات برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، ومختلف المنافسات الأوروبية، وهي الحقائق التي تتعلق بمعدلات التهديف، والأسطورة ليونيل ميسي، والمثير للجدل داروين نونيز.على مر تاريخ المنافسات الرسمية، التقى برشلونة وبنفيكا في (10) مناسبات سابقة، حقق النادي الكتالوني الفوز في (4) مباريات منها، وتفوق الفريق البرتغالي في لقاءين فقط، وسط تعادلهما في (4) مباريات أخرى.المثير للأمر، أن النتيجة الأكثر رواجًا في مواجهات برشلونة وبنفيكا تلك المتعلقة بالتعادل السلبي دون أهداف، وهي التي تحققت في 4 مناسبات مختلفة، جميعها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علمًا أن ثلاثة من هذه التعادلات جاءت عبر الشكل الجديد للمسابقة الشهيرة.ليونيل ميسي الصائم الأبرزصدق أو لا تصدق! ليونيل ميسي لم ينجح في إحراز أي هدف في شباك بنفيكا حينما كان لاعبًا ضمن صفوف برشلونة الإسباني، ليصبح الفريق البرتغالي أحد المنافسين القلائل الذين نجوا من جحيم الأسطورة الأرجنتينية وقدراته التهديفية المذهلة.خاض الأسطورة الأرجنتينية لقاءين مع برشلونة أمام بنفيكا، وغاب في لقاءين آخرين بداعي الإصابة، ليخرج فائزًا في مباراة ومتعادلًا في أخرى، مع تقديم تمريرتين حاسمتين، دون النجاح في هز شباك المنافس البرتغالي.المثير للأمر أن ميسي كان من المقرر أن يخوض 6 مباريات أمام بنفيكا، بواقع 4 مباريات مع برشلونة، ولقاءين بصحبة باريس سان جيرمان، لكنه غاب عن 3 مباريات بسبب إصابات مختلفة، لينتهي به الأمر يشارك في 3 مباريات، حقق الفوز في واحدة منها وتعادل مرتين، مسجلًا هدفًا واحدًا وسط تقديم تمريرتين حاسمتين، علمًا أن هذا الهدف جاء حينما كان يرتدي قميص باريس سان جيرمان.في مفاجأة غير متوقعة ضمن تاريخ لقاءات برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، يملك داروين نونيز مهاجم ليفربول الحالي، معدلات تهديفية أفضل من الأسطورة الأرجنتينية ميسي، بتسجيله هدفين في شباك برشلونة.أحرز نونيز الذي بات يشكل علامة فارقة في إهدار الفرص السهلة، هدفيه في مرمى برشلونة حينما كان لاعبًا مع بنفيكا موسم 2021-2022، ليقود الفريق البرتغالي للفوز على نظيره الكتالوني 3-0 في دور المجموعات مسجلًا ثنائية في تلك الليلة.على الرغم من وجود 10 مباريات جمعت برشلونة وبنفيكا في المنافسات الأوروبية السابقة، إلا أن معدلات التهديف في هذه المباريات كان متواضعًا للغاية، بعد أن اكتفى الفريقان بتسجيل (24) هدفًا، بواقع (13) هدفًا لصالح برشلونة، و(11) هدفًا لصالح بنفيكا.لا يبدو هذا الأمر مثيرًا للاستغراب، إذا ما عدنا للقول إن 4 مباريات بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، مع ملاحظة أن المتوسط التهديفي لبرشلونة أمام بنفيكا يصل إلى (1.3) هدف في المباراة الواحدة، مقابل (1.1) هدف لبنفيكا في شباك برشلونة، وهو ما قد يتغير بالنظر إلى نوعية المهاجمين الحاضرين في لقاء الليلة.خلال مواجهة واحدة من أصل 10 جمعت الفريقين على مر تاريخ دوري أبطال أوروبا، تمكن الفريقان من تسجيل (37%) من إجمالي أهدافهما في الموقعة الأخيرة التي جمعتهما ضمن مرحلة الدوري من النسخة الأوروبية الراهنة.برشلونة تمكن من الفوز بنتيجة مثيرة 5-4 خارج قواعده هذا الموسم، في ليلة شهدت العديد من الأحداث المجنونة أبرزها ثلاثية فانجيليس بافليديس، ثنائية روبرت ليفاندوفسكي من ركلات جزاء، طرد آرثر كابرال، وهدف رونالد أراوخو في مرمى فريقه الكتالوني.