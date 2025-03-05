Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم السبت
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رسميا.. الفيفا يكشف قيمة جوائز مونديال الأندية

رياضة

2025-03-05 | 15:27
رسميا.. الفيفا يكشف قيمة جوائز مونديال الأندية
المصدر:
موقع كووورة
136 شوهد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عن قيمة جوائز بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الدولي:" كان الأساس المالي القوي للفيفا لتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم محور الاهتمام في اجتماع مجلس الفيفا، الذي وافق بالإجماع على التقرير السنوي لعام 2024، بما في ذلك هدف الإيرادات المنقح للميزانية بقيمة 13 مليار دولار أمريكي لدورة 2023-2026 والتي ستشهد استثمار ما يقرب من 90٪ منها في اللعبة لتعزيز تطوير كرة القدم العالمية بشكل كبير".
 
وأضاف:" تتضمن الميزانية المعدلة 2 مليار دولار أمريكي من الإيرادات من كأس العالم للأندية 2025 التي طال انتظارها، والتي ستضع معيارًا جديدًا لكرة القدم العالمية للأندية، مع توزيع مليار دولار أمريكي على الأندية المشاركة وتوفير آلية تضامن مخصصة لكرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم".

وقال رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو: "لن تكون كأس العالم للأندية قمة كرة القدم للفرق فحسب، بل ستكون أيضًا دليلاً واضحًا على التضامن الذي سيفيد الأندية على نطاق لم تفعله أي مسابقة أخرى على الإطلاق".

وأضاف: "سيتم توزيع جميع الإيرادات الناتجة عن البطولة على الأندية المشاركة ومن خلال تضامنها في جميع أنحاء العالم حيث لن يحتفظ الفيفا بدولار واحد. ستظل احتياطيات الفيفا، المخصصة لتطوير كرة القدم العالمية، دون مساس".

وواصل:" نحقق استثمارًا قياسيًا يبلغ نحو 2.3 مليار دولار أمريكي في برنامج FIFA Forward خلال دورة 2023-2026، مما يعني أنه بحلول عام 2026 سنكون قد خصصنا مبلغًا غير مسبوق يصل إلى 5.1 مليار دولار أمريكي لتطوير كرة القدم منذ عام 2016".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

الفيفا

مونديال الأندية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
الدعيع: تأثير يايسله 15% وكان يجب التخلص منه
11:14 | 2025-03-05
مان يونايتد يعود لمطاردة نجم الميرنجي
10:55 | 2025-03-05
اسطورة ليفربول حاول الانتحار
09:37 | 2025-03-05
الكشف عن حدث فريد في نهائي مونديال 2026
08:38 | 2025-03-05
وكيله أنهى الجدل: يامال سيجدد عقده مع برشلونة
07:38 | 2025-03-05
برشلونة وبنفيكا.. 5 حقائق "مجنونة" من تاريخ المواجهات
06:16 | 2025-03-05
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

تظاهرة ليلية لمنتسبي الدفاع في البصرة (فيديو)
Play
تظاهرة ليلية لمنتسبي الدفاع في البصرة (فيديو)
13:59 | 2025-03-05
القبض على 11 شخصا يقومون بذبح المواشي النافقة وبيع لحومها في واسط (فيديو)
Play
القبض على 11 شخصا يقومون بذبح المواشي النافقة وبيع لحومها في واسط (فيديو)
12:06 | 2025-03-05
غلاء كبير في أسعار اللحوم والخضراوات... وسط غياب الرقابة من المعنيين!
Play
غلاء كبير في أسعار اللحوم والخضراوات... وسط غياب الرقابة من المعنيين!
08:52 | 2025-03-05
إفطار لمسني البصرة من تنتظيم أبناء التيار الصدري... اجواء تعيد لهم الحنين!
Play
إفطار لمسني البصرة من تنتظيم أبناء التيار الصدري... اجواء تعيد لهم الحنين!
08:45 | 2025-03-05
في منطقة الشعب.. رجل سبعيني وزوجته يُقتلان داخل منزلهما
Play
في منطقة الشعب.. رجل سبعيني وزوجته يُقتلان داخل منزلهما
08:40 | 2025-03-05
مأساة في البصرة.. انفجار إطار يودي بحياة عامل (فيديو)
Play
مأساة في البصرة.. انفجار إطار يودي بحياة عامل (فيديو)
04:38 | 2025-03-05
الصدريون يدخلون السجلات الانتخابية.. عودة مشروطة بـ"تصفير النظام"
Play
الصدريون يدخلون السجلات الانتخابية.. عودة مشروطة بـ"تصفير النظام"
02:11 | 2025-03-05
شاهد مكان مخبأ الـ3 مليارات دينار التي ضبطت اليوم
Play
شاهد مكان مخبأ الـ3 مليارات دينار التي ضبطت اليوم
06:55 | 2025-03-04
بغصة... مسنو دار الرعاية يستذكرون عائلاتهم بأجواء العيد!
Play
بغصة... مسنو دار الرعاية يستذكرون عائلاتهم بأجواء العيد!
06:33 | 2025-03-04
الفقر المتقع يجبر عائلة للعيش في خيمة على الطريق في الأنبار!
Play
الفقر المتقع يجبر عائلة للعيش في خيمة على الطريق في الأنبار!
06:20 | 2025-03-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.