رسميا.. الفيفا يكشف قيمة جوائز مونديال الأندية

وقال بيان صادر عن الاتحاد الدولي:" كان الأساس المالي القوي للفيفا لتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم محور الاهتمام في اجتماع مجلس الفيفا، الذي وافق بالإجماع على التقرير السنوي لعام 2024، بما في ذلك هدف الإيرادات المنقح للميزانية بقيمة 13 مليار دولار أمريكي لدورة 2023-2026 والتي ستشهد استثمار ما يقرب من 90٪ منها في اللعبة لتعزيز تطوير كرة القدم العالمية بشكل كبير".

وأضاف:" تتضمن الميزانية المعدلة 2 مليار دولار أمريكي من الإيرادات من للأندية 2025 التي طال انتظارها، والتي ستضع معيارًا جديدًا لكرة القدم العالمية للأندية، مع توزيع مليار دولار أمريكي على الأندية المشاركة وتوفير آلية تضامن مخصصة لكرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم".



وقال رئيس جياني إنفانتينو: "لن تكون للأندية قمة كرة القدم للفرق فحسب، بل ستكون أيضًا دليلاً واضحًا على التضامن الذي سيفيد الأندية على نطاق لم تفعله أي مسابقة أخرى على الإطلاق".



وأضاف: "سيتم توزيع جميع الإيرادات الناتجة عن البطولة على الأندية المشاركة ومن خلال تضامنها في جميع أنحاء العالم حيث لن يحتفظ الفيفا بدولار واحد. ستظل احتياطيات الفيفا، المخصصة لتطوير كرة القدم العالمية، دون مساس".



وواصل:" نحقق استثمارًا قياسيًا يبلغ نحو 2.3 مليار دولار أمريكي في برنامج FIFA Forward خلال دورة 2023-2026، مما يعني أنه بحلول عام 2026 سنكون قد خصصنا مبلغًا غير مسبوق يصل إلى 5.1 مليار دولار أمريكي لتطوير كرة القدم منذ عام 2016".