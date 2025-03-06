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التغلب على الاتفاق.. ما الأسباب وراء تألق دهوك في الأراضي السعودية؟
رياضة
2025-03-06 | 04:00
404 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
نجح
دهوك
العراقي
بالعودة بنتيجة إيجابية من
ملعب
مضيفه الاتفاق السعودي، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال
الخليج
للأندية.
وتغلب فريق الصقور على الاتفاق بهدف نظيف حمل إمضاء اللاعب البرازيلي مارلون دوس سانتوس بكرة رأسية متقنة في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، الذي احتضنه استاد عبد الله الدبل بنادي الاتفاق.
وحقق الفريق
العراقي
هذا الفوز بفضل أربعة أسباب، دفعته إلى تقديم مباراة كبيرة ونتيجة تقربه خطوة من لقب تاريخي لم يدخل خزائنه إطلاقا.
جدار
دهوك
الصلب
صلابة دفاع الفريق
العراقي
كانت علامة فارقة في المباراة، إذ استطاع أن يؤمن مرماه من هجمات الاتفاق السعودي، الذي لم يتمكن من ترجمة سيطرته إلى أهداف.
دفاع الصقور لعب ككتلة وبروح واحدة، إذ كان الانسجام والتفاهم نقطة مهمة في التعامل مع عرضيات الاتفاق وهجماته، لكن الدور الأبرز كان للحارس محمد صالح، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته وجذب الأنظار بحماية مرماه من أهداف محققة.
ذكاء المدرب مسعود ميرال
المدرب مسعود ميرال، تعامل بذكاء شديد مع المباراة وضغط الملعب والجماهير، حيث ترك المبادرة والسيطرة لمنافسه السعودي واكتفى هو بحسم النتيجة.
فريق الصقور لعب بأسلوب متحفظ في أغلب دقائق المباراة وفي ذات الوقت كان فعالا وخطيرا في الهجوم رغم قلة الهجمات، إذ وجه ميرال بتقسيم الجهد بين اللاعبين والاعتماد على سرعة الهجوم والأجنحة الذين كانوا في يومهم وحسموا اللقاء لمصلحتهم.
ثقة الصقور
منذ بداية مشاركة
دهوك
في بطولة دوري أبطال
الخليج
للأندية والفريق يقدم مستويات مشرفة، حتى إن أغلب الجماهير الرياضية في
العراق
لم تكن تتوقع أن يذهب الفريق بعيدا بالبطولة.
كتيبة الصقور نجحت في أغلب مبارياتها بشكل عام وفي مواجهة الاتفاق بشكل خاص بفضل سلاح الثقة، حيث تزايدت من مباراة إلى أخرى ومع مرور الوقت أصبح لدى الفريق شخصية البطل وها هو اليوم يقترب خطوة منه.
الاتحاد
العراقي
بلا أدنى شك، كان للاتحاد
العراقي
لكرة القدم فضل فيما وصل إليه الفريق اليوم في دوري أبطال الخليج، نظرا للتنسيق الكبير بينه وبين الفريق طيلة فترة المشاركة الخليجية.
الاتحاد
العراقي
منح صقور الجبال الوقت الكافي للاستشفاء والظهور بأفضل صورة، بعدما قام بتأجيل مبارياته كلما اقترب موعد البطولة الخليجية، حيث أجل مباراته أمام أربيل يوم الإثنين الماضي وقرر تأجيل مباراته أمام نفط ميسان في الجولة المقبلة ليتسنى للفريق الاستشفاء والاستعداد الجيد.
وستقام مباراة الإياب بين الصقور والاتفاق يوم الأربعاء المقبل على
ملعب
نادي
دهوك
عند الساعة 11 مساء وفق التوقيت المحلي في
العراق
والدوحة.
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