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دولة عربية بالمركز الاخير.. التصنيف العالمي لكرة السيدات
رياضة
2025-03-06 | 08:25
المصدر:
وكالات
277 شوهد
استمر المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات، في صدارة التصنيف
العالمي
الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، بينما عاد المنتخب الياباني للمراكز الخمس الأولى.
وتغلب المنتخب الياباني على نظيره الأمريكي (2-1) الأسبوع الماضي في نهائي
بطولة
كأس "شي بيليفز" وقفز ثلاثة مراكز للمركز الخامس، وهو أكبر تقدم في أول 60 مركزا.
واستقر المنتخب الأمريكي في الصدارة متفوقا على إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.
وأكملت منتخبات السويد وكندا والبرازيل وكوريا الشمالية وهولندا المراكز العشرة الأولى في أول تصنيف للسيدات في عام 2025.
تم أخذ 127 مباراة في الاعتبار في التصنيفات، والتي شملت مباريات دوري الأمم الأوروبية في أوروبا وتصفيات كأس العالم 2027 في أفريقيا.
وذكر فيفا أن التصنيف حاليا يتضمن 196 فريقا حيث دخلت جيبوتي التصنيف لأول مرة في المركز 195.
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