الفيفا يدرس زيادة عدد منتخبات كأس العالم لـ64 منتخبا!

وستقام التي تضم 48 منتخبا، والتي تستضيفها كل من وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 حزيران حتى 19 تموز 2026.وستشمل 104 مباريات بدلا من 64 مباراة كما هو الحال في النسخ السابقة بما في ذلك جولة إضافية لدور خروج المغلوب.وذكرت الصحيفة أن الفيفا سيدرس الأمر بناء على طلب من إحدى التي تشارك في تنظيم نسخة 2030.وسينظم وإسبانيا والبرتغال نسخة 2030 على أن تستضيف ثلاث دول في الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.وأضافت تايمز أن هذه الزيادة ستكون لنسخة واحدة فقط احتفالا بمرور مئة عام على انطلاق .وأشارت إلى أن هذا المقترح لاقى استحسانا من جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.