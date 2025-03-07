يوم 7 مارس.. تاريخ لن ينساه ميسي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهل الخطايا
من
06:00 PM
الى
06:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول توجيه من ترامب بشأن صلاحيات ماسك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-518693-638769658394973249.jpeg
يوم 7 مارس.. تاريخ لن ينساه ميسي
رياضة
2025-03-07 | 12:36
683 شوهد
عاش الأرجنتيني
ليونيل
ميسي
العديد من الأحداث البارزة على مدار مسيرته التاريخية، لكن يظل يوم 7 مارس/آذار شاهداً على اثنين من أهم هذه الأحداث.
ميسي
كان قد انضم إلى أكاديمية برشلونة في عام 2000 وهو بعمر 12 عاماً، وبدأ مشواره مع الفريق الأول للبارسا عام 2004.
وعلى مدار ما يقرب من 20 عاماً، كتب ليو تاريخا مذهلاً جعله واحداً من أبرز وأهم أساطير برشلونة قبل رحيله إلى
باريس
سان
جيرمان
في صيف 2021، ومنه إلى إنتر ميامي، ناديه الحالي، في 2023.
في يوم 7 مارس 2012، حقق
ميسي
إنجازاً تاريخياً، بأن
أصبح
أول لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، منذ بداية العمل بالنظام الحالي عام 1992.
جاء ذلك في فوز برشلونة 7-1 على باير ليفركوزن في دور الـ16 لنسخة 2011-2012 من
البطولة
.
المفارقة أن نفس اليوم في عام
2020
شهد آخر مباراة يخوضها
ميسي
على
ملعب
"كامب نو"
معقل
برشلونة بحضور جماهير.
وخلال هذه المباراة، سجل
ميسي
هدفاً قاد به برشلونة للفوز 1-0 على ضيفه
ريال
سوسيداد في الجولة 27 من الدوري الإسباني موسم 2019-2020.
وبعد هذه الجولة، توقفت المنافسات الرياضية بسبب تفشي جائحة "كوفيد - 19"، واستمر التوقف لعدة أشهر.
وبعد عودة النشاط، أقيمت المباريات خلف الأبواب المغلقة دون حضور جماهيري لعدة أشهر، ولم تعد الجماهير للملاعب الإسبانية إلا بعد رحيل
ميسي
في 2021.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
الشرع من أنقرة: الشعب السوري لن ينسى وقفة تركيا معه
12:50 | 2025-02-04
صلاح يزاحم ميسي على عرشه.. رقم تاريخي
10:27 | 2025-02-22
"لن ننسى هذا الظلم".. الحشد الشعبي يوجه رسالة الى البرلمان
06:47 | 2025-02-04
جيه دي فانس يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأمريكي
12:03 | 2025-01-20
ميسي
7 مارس
+A
-A
اخترنا لك
ضربة موجعة للمنتخب الألماني وبايرن ميونخ
15:19 | 2025-03-07
الأمطار ترجئ مباراة في "نجوم العراق" ودوريات الفئات العمرية
13:54 | 2025-03-07
ثورة تحكيمية في الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟
06:54 | 2025-03-07
أنشيلوتي: أحد اللاعبين كان يتجاهل كلامي عمدًا في غرفة الملابس
06:03 | 2025-03-07
رياضيون يعتمدون على سياسيين.. مصطفى كريم يكشف معلومات مثيرة عبر "ليلة رمضانية"
06:00 | 2025-03-07
رياضية إيرانية تنجح في سحب طائرة بوزن 18 طنا (فيديو)
05:46 | 2025-03-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
محليات
24.74%
01:55 | 2025-03-07
تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
01:55 | 2025-03-07
الخميس "يوم تجفيف" للعراق وغدًا "صافرة الانهمار".. تتبع الحالة المطرية المرتقبة
أخبار الطقس
16.3%
01:05 | 2025-03-06
الخميس "يوم تجفيف" للعراق وغدًا "صافرة الانهمار".. تتبع الحالة المطرية المرتقبة
01:05 | 2025-03-06
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
محليات
15.3%
12:55 | 2025-03-07
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
12:55 | 2025-03-07
إيران ترد على رسالة ترامب حول التفاوض بشأن النووي
دوليات
14.88%
11:14 | 2025-03-07
إيران ترد على رسالة ترامب حول التفاوض بشأن النووي
11:14 | 2025-03-07
تفاصيل رسالة ترامب المبعوثة إلى المرشد الإيراني خامنئي اليوم
دوليات
14.8%
07:42 | 2025-03-07
تفاصيل رسالة ترامب المبعوثة إلى المرشد الإيراني خامنئي اليوم
07:42 | 2025-03-07
"دعا إلى نقل ضريح السيدة زينب".. من هو نقيب الفنانين السوريين الجديد؟
فن وثقافة
13.98%
04:25 | 2025-03-07
"دعا إلى نقل ضريح السيدة زينب".. من هو نقيب الفنانين السوريين الجديد؟
04:25 | 2025-03-07
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
شرطة بغداد تنقذ مواطنين من حريق كبير في البتاوين
16:20 | 2025-03-07
الطائرات الورقية بكربلاء في شهر رمضان.. تقليد شعبي مميز!
08:24 | 2025-03-07
ليالي رمضان في النجف... كيف يحييها أهلها؟
08:18 | 2025-03-07
إرهاق للخزينة ودعوات لإنهاء الظاهرة... ملايين الدولارات تنفق على أرتال المسؤولين!
07:54 | 2025-03-07
فساد وغياب التخطيط... المشاريعِ الشبابيةِ والرياضيةِ في ميسان معطلة
07:46 | 2025-03-07
مشروع سعات "الترانزيت" من شركة iq: خطوة لنقل العراق إلى محطة ربط دولية!
07:13 | 2025-03-07
مع توقف امدادات الغاز الايراني.. البصرة مهددة بانقطاع الكهرباء!
06:52 | 2025-03-07
رياضيون يعتمدون على سياسيين.. مصطفى كريم يكشف معلومات مثيرة عبر "ليلة رمضانية"
06:00 | 2025-03-07
رياضية إيرانية تنجح في سحب طائرة بوزن 18 طنا (فيديو)
05:46 | 2025-03-07
الأرض تبتلع عجلات مركبة في الديوانية.. (فيديو)
05:20 | 2025-03-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.