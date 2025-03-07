يوم 7 مارس.. تاريخ لن ينساه ميسي

كان قد انضم إلى أكاديمية برشلونة في عام 2000 وهو بعمر 12 عاماً، وبدأ مشواره مع الفريق الأول للبارسا عام 2004.وعلى مدار ما يقرب من 20 عاماً، كتب ليو تاريخا مذهلاً جعله واحداً من أبرز وأهم أساطير برشلونة قبل رحيله إلى سان في صيف 2021، ومنه إلى إنتر ميامي، ناديه الحالي، في 2023.في يوم 7 مارس 2012، حقق إنجازاً تاريخياً، بأن أول لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، منذ بداية العمل بالنظام الحالي عام 1992.جاء ذلك في فوز برشلونة 7-1 على باير ليفركوزن في دور الـ16 لنسخة 2011-2012 من .المفارقة أن نفس اليوم في عام شهد آخر مباراة يخوضها على "كامب نو" برشلونة بحضور جماهير.وخلال هذه المباراة، سجل هدفاً قاد به برشلونة للفوز 1-0 على ضيفه سوسيداد في الجولة 27 من الدوري الإسباني موسم 2019-2020.وبعد هذه الجولة، توقفت المنافسات الرياضية بسبب تفشي جائحة "كوفيد - 19"، واستمر التوقف لعدة أشهر.وبعد عودة النشاط، أقيمت المباريات خلف الأبواب المغلقة دون حضور جماهيري لعدة أشهر، ولم تعد الجماهير للملاعب الإسبانية إلا بعد رحيل في 2021.