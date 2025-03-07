ضربة موجعة للمنتخب الألماني وبايرن ميونخ

وذكر بايرن، اليوم الجمعة أن نجمه ألكسندر بافلوفيتش "يعاني حاليا من عدوى مستمرة. بالتالي لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاما لن يكون جاهزا للعب مع حتى إشعار آخر".وغاب بافلوفيتش عن آخر مباراتين لبايرن بسبب المرض، حيث غاب عن المباراتين اللتين فاز فيهما على شتوتجارت (3-1) في الدوري الألماني، وعلى باير ليفركوزن (3-0) في دوري أبطال أوروبا.وينتظر أن يغيب حاليا عن مباريات الفريق التي تسبق فترة التوقف الدولي يوم 17 مارس/آذار الجاري، حيث يغيب عن مباراتي بوخوم ويونيون برلين في الدوري الألماني، ومباراة الإياب أمام ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.وبسبب نقص اللياقة البدنية تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراتي المنتخب الألماني أمام يومي 20 و23 من مارس/آذار الجاري.ومن المقرر أن يعلن يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، عن قائمة المانشافت يوم الخميس المقبل.