موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة

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يستضيف برشلونة نظيره أوساسونا مساء اليوم السبت على "لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة "الليغا" الموسم الحالي.

ويخوض "البارسا" بقيادة مدربه الألماني هانز فليك اللقاء من أجل تحقيق النقاط الثلاث والثأر من خسارته أمام أوساسونا فى مواجهة الدور الأول.

كما يستهدف فريق أوساسونا تكرار الفوز على برشلونة أو تحقيق التعادل على أقل تقدير للتقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة حاليا جدول الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في حين أن أوساسونا لديه 33 نقطة حيث يحتل حاليا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب "الليغا".

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق .

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين جمال، داني أولمو، رافيينا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.