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برشلونة يضع خطة استثنائية لتحصين نجمه

رياضة

2025-03-08 | 07:19
برشلونة يضع خطة استثنائية لتحصين نجمه
369 شوهد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن برشلونة وضع خطة خاصة لرونالد أراوخو، مدافع الفريق، للحفاظ على سلامته ومحاولة حمايته من الإصابات.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "منذ عدة أشهر، يتبع برشلونة مع أراوخو خطة متفق عليها بالكامل، تتطلب من اللاعب العمل خارج إطار المواعيد المعتادة في المدينة الرياضية للبارسا".

وأضافت: "لقد ظهر أراوخو بأداء مميز ضد بنفيكا، رغم أن الدخول في مباراة سريعة الإيقاع ليس بالأمر السهل، خاصة عندما تلعب دون وقت كافٍ للإحماء".

وكان أراوخو دخل المباراة دون إحماء كافٍ بقرار عاجل، عقب طرد كوبارسي الذي استلزم تدخلا فوريا من الجهاز الفني، لذلك اختار المدرب هانز فليك المدافع الأوروجوياني على حساب إريك جارسيا.

وتابعت: "قدم أراوخو أداءً رائعًا. كان سريعًا وقويًا كالعادة، ودقيقًا في المواجهات الثنائية، ومنيعًا في الكرات الهوائية، ومتقنًا في التمريرات للزملاء. هذا الأداء المميز جاء بعد فترة من عدم الاستمرارية في اللعب، نظرًا لشدة المنافسة على مركزه بالتشكيل الأساسي".

وواصلت: "إذا كان أراوخو قد نجح في العودة بهذا المستوى بعد إصابة خطيرة في العضلة الخلفية جعلته يخضع للجراحة، فإن السبب وراء ذلك يعود إلى عمل مكثف ومنهجي تم بدقة من أقسام مختلفة داخل برشلونة"

وأردفت: "يخضع أراوخو لعمل وقائي مكثف، بالإضافة إلى دراسة جينية مماثلة لتلك التي أجراها النادي على بيدري وداني أولمو، وقد أثمرت هذه الدراسات بنتائج مذهلة مع لاعب مثل بيدري، حيث يظهر تطورًا واضحًا في حالته البدنية".

واستطردت: "يمتلك أراوخو بنية عضلية ثقيلة، ما جعله يعاني من إصابات عضلية متكررة في المواسم السابقة. لذلك، قرر برشلونة تحليل هذه الإصابات ودراستها لمنع تكرارها. وبعد التشخيص، شكل المدافع الأوروجوياني فريق عمل شخصي يضم أخصائي علاج طبيعي ومدربًا للياقة البدنية".

واختتمت: "يقضي أراوخو جزءًا كبيرًا من وقته خارج تدريبات برشلونة في التركيز على برامج الوقاية والتقوية، تحت إشراف فريق متخصص بقيادة راؤول مارتينيز وخوليو توس وآخرين".
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