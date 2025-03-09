برشلونة يضع عينه على نجم في الدوري الإسباني

ويراقب برشلونة تطور مستوى أندريه راتيو، الظهير الأيمن لرايو فاليكانو، منذ العام الماضي.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لن يكون برشلونة مهتما اليوم فقط بمعرفة نتيجة مباراة ورايو فاليكانو، بل سيستغل مسؤولو البارسا الفرصة لمراقبة أداء راتيو أمام اختبار صعب عند مواجهة فينيسيوس جونيور نجم الميرنجي.وأشارت الصحيفة إلى أن راتيو سبق أن قدم أداءً رائعًا أمام النجم البرازيلي قبل موسمين وتمكن من إيقاف خطورته.ويتميز اللاعب الروماني بقوته البدنية، ويرى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أنه خيار مناسب لمنح جول كوندي بديلا في مركز الظهير الأيمن.وسبق أن أجرى برشلونة اتصالات مع رايو فاليكانو لاستكشاف موقف النادي من بيع الدولي الروماني.كما تحدثت الإدارة الكتالونية مع مارتين بريسا، رئيس رايو، لمعرفة المبلغ المطلوب للاستغناء عن الظهير الأيمن، كما طُرحت مقترحات بديلة مثل إدراج لاعبين في الصفقة، إلا أن رايو رفض الفكرة.وأوضحت الصحيفة أن رايو فاليكانو لا يرغب في التفاوض، ويطالب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل (25 مليون يورو).جدير بالذكر أن رايو يمتلك فقط 50% من حقوق اللاعب الروماني، بينما يمتلك فياريال النصف الآخر، إذ إن راتيو تدرج في أكاديمية الفريق الأصفر حتى عام 2021.