كاساس يصل بغداد اليوم.. موعد إعلان قائمة المنتخب العراقي للتصفيات المونديالية

وأوضح الكرة أنَّ الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من إطلاقاً، كما أنها لا تتعدى مسألة التكهنات البعيدة جداً عن الواقع، مبيناً أنَّ المدرب كاساس سيصل إلى العاصمة اليوم الثلاثاء ويعقد بعد ذلك اجتماعاً مع الكرة، ومن ثم يتم الإعلان عن القائمة النهائية لأسود الرافدين في ظرف اليومين المقبلين.وأشار إلى أنَّ وفد المنتخب سيشد الرحال إلى يوم الجمعة المقبل للانخراط بمعسكر تدريبي داخلي مغلق تحتضنه فنادق المدينة الرياضية هناك، منوهاً بأنَّ الغرض من إقامة المعسكر الوصول إلى أقصى درجات الجاهزية الفنية والبدنية سعياً لخطف النقاط الثلاث أمام الكويت والاقتراب من تكرار إنجاز بلوغ المونديال للمرة الثانية، بحسب الصحيفة الرسمية.يذكر أنَّ منتخبنا الوطني يحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد (11) نقطة جمعها من ثلاث حالات فوز وتعادلين، فضلاً عن خسارة وحيدة خارج القواعد أمام كوريا الجنوبية صاحبة الريادة "14 نقطة"، بينما يقف المنتخب الأردني ثالثاً وفي جعبته تسع نقاط، وبعد ذلك عُمان “6 نقاط” والكويت “4 نقاط” وفلسطين أخيراً برصيد ثلاث نقاط.