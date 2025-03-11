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كاساس يصل بغداد اليوم.. موعد إعلان قائمة المنتخب العراقي للتصفيات المونديالية
رياضة
2025-03-11 | 03:30
202 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
حدَّد
اتحاد
كرة القدم الموعد الرسمي للإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مواجهتيه المهمتين أمام الكويت وفلسطين يومي العشرين والخامس والعشرين من آذار الحالي ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (2026)، نافياً في الوقت ذاته جميع التسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين بشأن دعوة بعض اللاعبين واستبعاد آخرين من قائمة المدرب الإسباني خيسوس كاساس.
وأوضح
اتحاد
الكرة أنَّ الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من
الصحة
إطلاقاً، كما أنها لا تتعدى مسألة التكهنات البعيدة جداً عن الواقع، مبيناً أنَّ المدرب كاساس سيصل إلى العاصمة
بغداد
اليوم الثلاثاء ويعقد بعد ذلك اجتماعاً مع
اتحاد
الكرة، ومن ثم يتم الإعلان عن القائمة النهائية لأسود الرافدين في ظرف اليومين المقبلين.
وأشار إلى أنَّ وفد المنتخب سيشد الرحال إلى
البصرة
يوم الجمعة المقبل للانخراط بمعسكر تدريبي داخلي مغلق تحتضنه فنادق المدينة الرياضية هناك، منوهاً بأنَّ الغرض من إقامة المعسكر الوصول إلى أقصى درجات الجاهزية الفنية والبدنية سعياً لخطف النقاط الثلاث أمام الكويت والاقتراب من تكرار إنجاز بلوغ المونديال للمرة الثانية، بحسب الصحيفة الرسمية.
يذكر أنَّ منتخبنا الوطني يحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد (11) نقطة جمعها من ثلاث حالات فوز وتعادلين، فضلاً عن خسارة وحيدة خارج القواعد أمام كوريا الجنوبية صاحبة الريادة "14 نقطة"، بينما يقف المنتخب الأردني ثالثاً وفي جعبته تسع نقاط، وبعد ذلك عُمان “6 نقاط” والكويت “4 نقاط” وفلسطين أخيراً برصيد ثلاث نقاط.
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