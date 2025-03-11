منتخب الأردن يتلقى ضربة "موجعة" قبيل التصفيات المونديالية

وينتظر أن يصل المهاجم إلى العاصمة عمّان في الساعات المقبلة، بعد أن سمح له فريقه بالالتحاق بالمعسكر التدريبي لمنتخب بقيادة جمال سلامي استعدادًا لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.ويعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب الطامح بالتأهل المباشر إلى كأس العالم، وإصابته في هذا التوقيت تُعد ضربة موجعة ستفرض على البحث عن البديل بأسرع وقت ممكن.يخضع في اليومين المقبلين للفحوص الطبية اللازمة لتشخيص إصابته بدقة، قبل اتخاذ قرار رسمي حول إمكانية مشاركته في مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية من عدمها.ولم يصدر عن اللاعب أو الاتحاد لكرة القدم أو نادي سيلانجور الماليزي حتى الآن أي تفاصيل عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ولا الفترة التي يحتاجها للعلاج.وتأمل جماهير كرة القدم الأردنية أن تكون إصابة اللاعب خفيفة ولا تستدعي غيابه لفترة طويلة، وأن يكون لائقًا للمشاركة في المباراة الثانية أمام الجنوبية على الأقل، باعتبارها المواجهة الأكثر صعوبة.وقد يلجأ المدرب جمال سلامي إلى الاستعانة بأحد لاعبي منتخب تحت 23 عامًا لتعويض غياب علوان، حيث يعتبر علي العزايزة وأيهم هشام عبد المنعم من أبرز المرشحين لسد غياب علي .ويخوض منتخب يوم 14 مارس/آذار الجاري مباراة ودية أمام الشمالية في عمّان، ثم يستضيف فلسطين يوم 20 وبعدها يتوجه إلى الجنوبية ليواجه منتخبها يوم 25 من ذات الشهر.ويستقر منتخب النشامى في المركز الثالث برصيد 9 نقاط خلف المنتخب الكوري الجنوبي الذي يتصدر المجموعة الثانية بـ 14 نقطة، متقدمًا على العراق الثاني (11) ويحل منتخب عُمان رابعًا برصيد 6، والكويت خامسًا برصيد 4، وأخيرًا منتخب فلسطين بـ3 نقاط.