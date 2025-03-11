محمد عبد العظيم يعلق بعد رحيله عن الشرطة العراقي

نيوز – رياضة



علق المدرب المصري "عظيمة" على رحيله المفاجئ عن العراقي بعد فترة قصيرة، مما شكل صدمة لجماهير القيثارة الخضراء، التي بدأت في مساندته ودعمه.





وقال عبد العظيم: "مهمتي مع قد انتهت بشكل رسمي، وأنا سعيد بحضوري في والعمل مع القيثارة . بكل صراحة، الأشخاص في النادي العراقي يمتلكون أخلاقًا عالية، وقد أكملت جميع الأمور الإدارية معهم، وكان تعاملهم معي احترافيًا للغاية".



وأضاف: "هناك شخص مصري ادّعى أنه وكيل أعمالي، وهذا غير صحيح، وسألاحقه قضائيًا في القاهرة، لأن وكيلي الوحيد هو مصطفى نصار، وهو من تولى إجراءات التعاقد مع الشرطة، وكذلك إنهاء العقد بشكل قانوني".



وتابع: "محطتي المقبلة ستكون كمحاضر في الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد مغادرتي العراق، وأتمنى التوفيق لفريق الشرطة في دوري نجوم . أعتقد أن الفريق قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري، لأنه يمتلك جميع مقومات النجاح، كما أن لاعبيه يتمتعون بخصائص يتمناها أي مدرب".



عائقان أمام الشرطة للتعاقد مع بديل

واستقرت إدارة العراقي بالفعل على التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمان ليكون بديلاً لعبد العظيم، لكن هناك عائقين رئيسيين يعرقلان إتمام الصفقة. وخاض عبد مع الفريق 11 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات و5 تعادلات، كما قاد الشرطة لتحقيق أول انتصار له في دوري أبطال للنخبة، بعد الفوز على العين الإماراتي بهدفين نظيفين.وقال عبد العظيم: "مهمتي مع قد انتهت بشكل رسمي، وأنا سعيد بحضوري في والعمل مع القيثارة . بكل صراحة، الأشخاص في النادي العراقي يمتلكون أخلاقًا عالية، وقد أكملت جميع الأمور الإدارية معهم، وكان تعاملهم معي احترافيًا للغاية".وأضاف: "هناك شخص مصري ادّعى أنه وكيل أعمالي، وهذا غير صحيح، وسألاحقه قضائيًا في القاهرة، لأن وكيلي الوحيد هو مصطفى نصار، وهو من تولى إجراءات التعاقد مع الشرطة، وكذلك إنهاء العقد بشكل قانوني".وتابع: "محطتي المقبلة ستكون كمحاضر في الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد مغادرتي العراق، وأتمنى التوفيق لفريق الشرطة في دوري نجوم . أعتقد أن الفريق قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري، لأنه يمتلك جميع مقومات النجاح، كما أن لاعبيه يتمتعون بخصائص يتمناها أي مدرب".واستقرت إدارة العراقي بالفعل على التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمان ليكون بديلاً لعبد العظيم، لكن هناك عائقين رئيسيين يعرقلان إتمام الصفقة.

العائق الأول يتمثل في لوائح دوري نجوم العراق، التي تمنع الأندية من التعاقد مع أكثر من مدربين خلال الموسم الواحد. أما العائق الثاني، فيتعلق بعدم امتلاك مؤمن سليمان للشهادة التدريبية (برو)، التي يشترط الاتحاد العراقي حصول المدربين عليها قبل قيادة أي فريق.



وتبحث إدارة الشرطة عن صيغة قانونية لاستكمال التعاقد مع مؤمن سليمان، حيث تسعى لتسجيل كمدرب أول بسبب امتلاكه شهادة برو، بينما يتم تسجيل مؤمن سليمان كمدرب مساعد، مما يتيح له الجلوس على دكة البدلاء رسميًا، بحسب winwin.

ويحتل الشرطة العراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم برصيد 44 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا، 8 تعادلات، وخسارة وحيدة. كما أن الفريق يمتلك مباراتين مؤجلتين، وفي حال تحقيق الفوز بهما، سيتصدر جدول الترتيب.