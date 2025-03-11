معطيات ترجح كفة العراق أمام الكويت في تصفيات كأس العالم 2026.. ما هي؟

وقال عبد الجبار، "إن منتخب العراق
سيخوض مواجهة صعبة أمام نظيره الكويتي
وعليه أن يكون بقمة مستواه وتركيزه في المباراة وعلى أسود الرافدين
أيضا استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاثة وتعزيز وصافته للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم"؟
وأضاف: "المنتخب الكويتي
تطور مؤخرا وبطولة كأس الخليج
(خليجي 26) خير دليل على ذلك وعلى وجه الخصوص في مركز خط الهجوم وعلى وجه الخصوص اللاعب محمد دحام، فهو لاعب شاب متميز وبإمكانه صنع الفارق بفضل مهاراته الفنية وقدرته على تسجيل الأهداف من تسديدات بعيدة، لذلك على دفاع المنتخب العراقي الحذر من تحركاته".
وبين قائلا: "نقطة ضعف المنتخب الكويتي
تكمن في مركز خط الدفاع والأزرق لم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في عدد كبير من المباريات، لذلك تجد أن الجهاز الفني للأزرق لجأ إلى وضع لاعب ارتكاز أو أكثر أمام خط الدفاع من أجل مساندته وضمان عدم اختراقه وهنا لا بد لمنتخب أسود الرافدين
من استثمار نقاط الضعف وتسجيل الأهداف في المباراة المرتقبة بينهما".
منتخب العراق مطالب بنسيان ما جرى في "خليجي 26"
وأكمل: "المنتخب العراقي يتفوق على نظيره الكويتي
في 3 جوانب وهي الفردية والبدنية ونوعية اللاعبين، إذ يمتلك المنتخب العراقي أكثر من لاعب بإمكانه اللعب في أكثر من مركز واحد وعلى سبيل المثال أمجد عطوان يجيد اللعب كصانع ألعاب أو كلاعب ارتكاز، لذلك تجد أن المدرب كاساس يمتلك أكثر من حل في كل مركز والمنتخب العراقي لا يتأثر بالغيابات باستثناء أيمن حسين".
وأتم حديثه بالقول: "على الجهاز الفني للمنتخب العراقي بقيادة الإسباني خيسوس كاساس نسيان بطولة كأس الخليج
وفتح صفحة جديدة واختيار تشكيلة مناسبة وتوظيف اللاعبين بشكل صحيح، لأن مباراتي الكويت
وفلسطين اختبار حقيقي للمدرب كاساس لأن هاتين المواجهتين ستكونان خلاصة عمل المدرب الإسباني مع المنتخب العراقي"، بحسب winwin.
ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم، بعدما حصد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.