معطيات ترجح كفة العراق أمام الكويت في تصفيات كأس العالم 2026.. ما هي؟

نيوز – رياضة



أكد المدرب ميثم عبد الجبار، وجود 3 نقاط ترجح كفة منتخب أمام نظيره في ثلاثة نقاط وذلك قبل مواجهة الفريقين في تصفيات الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.



ومن المقرر أن يواجه منتخب نظيره على ملعب الدولي يوم 20 مارس/ آذار الحالي عند الساعة التاسعة و15 دقيقة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.