يشبه الخيمة.. الكشف عن تصميم ملعب يونايتد الجديد

وتشير التقديرات إلى أن المشروع، إلى جانب خطط التطوير الأوسع، قد يسهم في ضخ 7.3 مليار جنيه إسترليني سنويا في الاقتصاد البريطاني، مع توفير 92 ألف وظيفة جديدة، وبناء أكثر من 17 ألف منزل، بالإضافة إلى جذب 1.8 مليون زائر إضافي سنويا.كشفت مجموعة "Foster + Partners"، المسؤولة عن تصميم المشروع، عن نماذج أولية لِما سيكون عليه الملعب الجديد والمناطق المحيطة به، حيث ستشكل هذه التصاميم الأساس لمزيد من الدراسات والاستشارات خلال المرحلة المقبلة.المهندس المعماري الشهير نورمان فوستر، على التصميم، أوضح أن المشروع سيشمل "مظلة ضخمة" تعمل على تجميع مياه الأمطار، إلى جانب ساحة عامة تعادل ضعف مساحة "ترافالغار" في .وأضاف: "سيكون الملعب الجديد قلبا نابضا لمنطقة مستدامة بالكامل، تعتمد على التنقل سيرا على الأقدام، مع خدمات نقل عام متطورة وتكامل مع الطبيعة؛ ما سيجعل وجهة عالمية متميزة".أكد السير جيم راتكليف، الشريك في ملكية يونايتد، أن المشروع يمثل انطلاقة جديدة للنادي، قائلا: "اليوم هو بداية رحلة مثيرة نحو بناء أعظم ملعب كرة قدم في العالم، في قلب منطقة أولد ترافورد المجددة. ملعبنا الحالي خدمنا لسنوات طويلة، لكنه لم يعد بمستوى أفضل الملاعب العالمية".وأشار إلى أن النادي سيحافظ على روح "أولد ترافورد" من خلال بناء الملعب الجديد بجوار الموقع الحالي، مع تقديم تجربة جماهيرية غير مسبوقة، مؤكدا أن المشروع سيكون محركا للتجديد الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.كما شدد على أن الحكومة البريطانية تولي أهمية كبرى للاستثمار في البنية التحتية، خصوصا في شمال إنجلترا، مضيفا: "نحن فخورون بأن يكون لهذا المشروع أهمية وطنية وعالمية على حد سواء".