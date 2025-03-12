ضربة جديدة لمنتخب الأردن قبيل مواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية

وستجبر الإصابة الجناح
المهاجم لمنتخب النشامى على الغياب عن لقاءي فلسطين وكوريا الجنوبية المقررين يومي 20 و25 مارس/ آذار الجاري في تصفيات آسيا
المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويُعتبر غياب علي علوان ضربةً جديدةً لمنتخب الأردن في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026، حيث يفتقد كذلك لجهود نور الروابدة الذي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي أبعدته عن النشامى في المرحلة الماضية وستستمر حتى نهاية فترة التصفيات في يونيو المقبل.
ويسعى المغربي جمال السلامي المدير الفني
لمنتخب الأردن
لإيجاد الحلول المناسبة لتعويض غياب علوان الذي سيكون غيابه مؤثراً وهو يعد حجر زاوية لمثلث الرعب إلى جانب النجمين موسى التعمري ويزن النعيمات.
تفاصيل إصابة علي علوان
وتفيد المعلومات أن الدولي الأردني وبعد الفحوص الطبية تبينت إصابته بتمزق بالرباط الأنسي خلال مشاركته في الدوري الماليزي، ليتم استبعاده من قائمة النشامى التي تم الإعلان عنها قبل ثلاثة أيام.
وسيخضع علوان لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب النشامى على أمل أن يكون جاهزاً في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، حيث مواجهة منتخبي عُمان والعراق في يونيو/ حزيران المقبل.
وواصل منتخب النشامى مساء الثلاثاء تدريباته بقيادة جمال سلامي وارتكزت على تطبيق بعض الجمل التكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي والوقوف على جاهزية بعض اللاعبين.
ويُنتظر أن تكتمل صفوف منتخب النشامى في الأيام المقبلة بالتحاق موسى التعمري وأحمد عساف ومحمد الناصر ومهند أبو طه ويزن العرب، إذ لا يزالون مرتبطين مع أنديتهم في الخارج.
ويتصدر منتخب كوريا
الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة يليه العراق بـ 11 نقطة ثم الأردن
بـ 9 نقاط وعُمان بـ 6 نقاط والكويت بـ 4 نقاط ومنتخب فلسطين بـ 3 نقاط.
وخاض المنتخب الأردني في التصفيات 4 مباريات، تعادل مع الكويت ذهاباً وإياباً بذات النتيجة 1-1، وخسر في أرضه أمام كوريا
الجنوبية 0-2، ثم فاز على فلسطين ذهاباً 3-1، وتعادل مع العراق في بغداد بدون أهداف.