3 مرشحين بارزين.. برشلونة يبحث عن مهاجم جديد

نيوز – رياضة



تواصل إدارة وضع اللمسات الأخيرة على خطتها لتعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2025-26، عبر استهداف ثلاثة مهاجمين عالميين للتعاقد مع أحدهم لخلافة البولندي في خط هجوم النادي.







ورغم انتشار العديد من الأخبار حول إمكانية رحيل في الصيف، لا يزال النجم البولندي عنصرًا أساسيًا في تشكيلة برشلونة، حيث يسهم بأهدافه الحاسمة وخبرته في دعم زملائه الشباب.



وقد سجل هذا الموسم 34 هدفًا وصنع ثلاثة أخرى، ليصل مجموع مساهماته إلى 37 هدفًا، مؤكدًا مكانته كواحد من أبرز الهدافين في أوروبا.



برشلونة يبحث عن مهاجم جديد

وفقًا لشبكة "fichajes" الإسبانية، طلب مدرب برشلونة، هانز فليك، من الإدارة التعاقد مع مهاجم من المستوى العالي للموسم المقبل، حيث يرى أن لم يعد يقدم التأثير ذاته على الهجوم.



وعلى الرغم من سجله التهديفي المميز، إلا أن فليك غير مقتنع تمامًا بأدائه في بعض المباريات، مما دفعه للمطالبة بمهاجم قادر على التسجيل باستمرار وقيادة الخط الأمامي للفريق.



ثلاثة مهاجمين على طاولة برشلونة

يدرس ثلاثة خيارات رئيسية لتعزيز هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة: وبعد تجديد عقود العديد من نجومه الشباب، باتت أولوية واضحة، وهي التعاقد مع مهاجم من الطراز العالي لتعزيز الخط الهجومي، بشرط توفر الظروف الاقتصادية المناسبة.ورغم انتشار العديد من الأخبار حول إمكانية رحيل في الصيف، لا يزال النجم البولندي عنصرًا أساسيًا في تشكيلة برشلونة، حيث يسهم بأهدافه الحاسمة وخبرته في دعم زملائه الشباب.وقد سجل هذا الموسم 34 هدفًا وصنع ثلاثة أخرى، ليصل مجموع مساهماته إلى 37 هدفًا، مؤكدًا مكانته كواحد من أبرز الهدافين في أوروبا.وفقًا لشبكة "fichajes" الإسبانية، طلب مدرب برشلونة، هانز فليك، من الإدارة التعاقد مع مهاجم من المستوى العالي للموسم المقبل، حيث يرى أن لم يعد يقدم التأثير ذاته على الهجوم.وعلى الرغم من سجله التهديفي المميز، إلا أن فليك غير مقتنع تمامًا بأدائه في بعض المباريات، مما دفعه للمطالبة بمهاجم قادر على التسجيل باستمرار وقيادة الخط الأمامي للفريق.يدرس ثلاثة خيارات رئيسية لتعزيز هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة:

بنيامين سيسكو: المهاجم السلوفيني الشاب الذي تألق مع آر بي لايبزيغ في سن الـ21. يتميز بقوته البدنية وقدرته على إنهاء الهجمات بكلتا قدميه، لكن عقده المستمر حتى 2029 يجعل رحيله مهمة صعبة، رغم توافق أسلوبه مع رؤية إدارة "البلوغرانا" المستقبلية.



ألكسندر إيزاك: مهاجم نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد، الذي قدم مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا 22 هدفًا في 32 مباراة هذا الموسم. يتمتع بإمكانات عالية، لكن التعاقد معه سيعتمد على مطالب نيوكاسل المالية، حيث لن يكون من السهل التخلي عنه.



فيكتور جيوكيريس: المهاجم السويدي الذي تألق مع سبورتينغ لشبونة، مسجلًا 39 هدفًا في 40 مباراة، مما جعله واحدًا من أكثر المطلوبين في سوق الانتقالات. ورغم استمرار عقده حتى 2028، إلا أن المنافسة القوية من الأندية الأخرى قد تجعل مهمة برشلونة في ضمه معقدة.