رافينيا يهدد رونالدو في دوري أبطال أوروبا.. ماذا فعل؟

وسجل رافينيا هدفين يوم الثلاثاء في فوز برشلونة 3-1 على بنفيكا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه للعبور لربع النهائي بنتيجة إجمالية 4-1.ووصل الدولي البرازيلي إلى 11 هدف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين.علماً بأن رافينيا سجل 5 أهداف دفعة واحدة في شباك فريق بنفيكا بواقع هدفين في فوز 5-4 بمرحلة الدوري ثم ثلاثية ثمن النهائي.واقترب رافينيا من كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا والذي يمتلكه نجم الإسباني السابق ولاعب الحالي.وسجل 17 هدفاً في نسخة 2013-2014 من دوري أبطال أوروبا والذي حققها فريقه ليصبح اللقب العاشر والذي جاء بعد صيام 12 عاماً آنذاك.وحال حقق رافينيا دوري أبطال أوروبا مع برشلونة هذا الموسم فإن البارسا سينجح في كسر نحسه مع اللقب الذي لم يتوج به منذ موسم 2014-2015 قبل 10 سنوات.ويحل ثانياً في قائمة أفضل الهدافين خلال نسخة واحدة لدوري أبطال أوروبا أيضاً بـ16 هدف في نسخة 2015-2016 التي حققها فريقه.وبرصيد 15 هدفاً، يتواجد في نسخة 2017-2018 مع والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الحالي، في نسخة 2019-2020 مع بايرن ميونخ الألماني والتي توج بها عملاق بافاريا.ويتساوى مع وليفاندوفسكي، الفرنسي كريم بنزيما في موسم 2021-2022 مع الميرينغي أيضاً وهي البطولة التي توج بها فريقه.يذكر أن رافينيا قد خاض حتى الآن مع برشلونة 41 مباراة على مستوى كافة البطولات سجل فيهم 27 هدفاً وصنع 19 آخرين بإجمالي 46 مساهمة تهديفية.