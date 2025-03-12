الزوراء يهزم أربيل برباعية ويعتلي صدارة الدوري

تمكن فريق الزوراء، مساء الأربعاء، من هزيمة ضيفه في دوري نجوم لكرة القدم.

وفاز بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي احتضنها في . وبهذه النتيجة يتصدر جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد عند 32 نقطة في المركز العاشر.