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الزوراء يهزم أربيل برباعية ويعتلي صدارة الدوري
رياضة
2025-03-12 | 16:14
المصدر:
السومرية نيوز
606 شوهد
تمكن فريق الزوراء، مساء الأربعاء، من هزيمة ضيفه
أربيل
في دوري نجوم
العراق
لكرة القدم.
وفاز
الزوراء
بأربعة أهداف نظيفة خلال المباراة التي احتضنها
ملعب النوارس
في
بغداد
.
وبهذه النتيجة يتصدر
الزوراء
جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد
أربيل
عند 32 نقطة في المركز العاشر.
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