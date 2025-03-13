إضافة لاعب جديد إلى قائمة المنتخب الوطني في "تصفيات المونديال"

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، ورد لـ نيوز، أن "الجهاز الفني للمنتخبِ الوطنيّ قرر إضافةَ لاعب نادي بيتر كوركيس إلى القائمةِ النهائية المُستدعاة لمواجهتي وفلسطين ضمن جولةِ التصفيات (السابعة و الثامنة) والمؤهلة لمونديال 2026".يذكر أن وفدَ المنتخب الوطنيّ سيتوجه مساء السبت المقبل إلى البصرة، وذلك تحضيراً للمواجهتين في أعلاه، حيث يلتقي في 20/3 في ثُم فلسطين في 25/3 في العاصمةِ الأردنية .