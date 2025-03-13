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إضافة لاعب جديد إلى قائمة المنتخب الوطني في "تصفيات المونديال"

رياضة

2025-03-13 | 09:15
إضافة لاعب جديد إلى قائمة المنتخب الوطني في &quot;تصفيات المونديال&quot;
2,020 شوهد

قرر الجهازُ الفنيُّ للمنتخبِ الوطنيّ إضافةَ لاعب نادي دهوك بيتر كوركيس إلى القائمةِ النهائية المُستدعاة لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن جولةِ التصفيات (السابعة و الثامنة ) والمؤهلة لمونديال 2026.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجهاز الفني للمنتخبِ الوطنيّ قرر إضافةَ لاعب نادي دهوك بيتر كوركيس إلى القائمةِ النهائية المُستدعاة لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن جولةِ التصفيات (السابعة و الثامنة) والمؤهلة لمونديال 2026".

يذكر أن وفدَ المنتخب الوطنيّ سيتوجه مساء السبت المقبل إلى البصرة، وذلك تحضيراً للمواجهتين في أعلاه، حيث يلتقي الكويت في 20/3 في البصرة ثُم فلسطين في 25/3 في العاصمةِ الأردنية عمان.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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بيتر

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