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بعد الضجة الكبيرة.. حكم مباراة أتلتيكو وريال مدريد يحسم الجدل
رياضة
2025-03-15 | 04:00
202 شوهد
السومرية
نيوز ـ رياضة
خرج البولندي سيمون مارشينياك، حكم مباراة أتلتيكو وريال
مدريد
في دوري أبطال أوروبا، صمته، بشأن ضربة ترجيح
جوليان
ألفاريز، لاعب الروخيبلانكوس، الجدلية.
وأثارت المباراة التي أقيمت الأربعاء السابق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الكثير من الجدل التحكيمي.
وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء بتقدم
أتلتيكو
مدريد
(1-0)، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث كان
الملكي
قد فاز بنتيجة 2-1 في مواجهة الذهاب.
وسجل
جوليان
ألفاريز الركلة الثانية للروخيبلانكوس، في لقاء الإياب، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، التي أظهرت لمسه للكرة مرتين.
وأثيرت في الساعات الأخيرة أن قرار العودة إلى الفيديو، جاء بسبب ضغط لاعبي الميرينجي على الحكم، لكن البولندي دافع عن نفسه.
وقال مارشينياك، عن ضغط
كيليان
مبابي
وتيبو
كورتوا
ثنائي
الملكي
، عليه لمراجعة اللقطة، "هذا ليس صحيحا على الإطلاق".
وأوضح الحكم، بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "كنت أنا من أخبرت حكم الفيديو بأن هناك احتمالية 99% بأن ألفاريز لمس الكرة مرتين، وتم مراجعة اللقطة بعدها".
وأضاف البولندي "لكي أكون صادقا، لم يسبق أن واجهت مثل هذا الموقف طوال مسيرتي التحكيمية، ولكن اللاعبين يعرفون القوانين".
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