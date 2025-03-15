نيمار يعلق على قرار استبعاده من قائمة منتخب البرازيل

وكتب ، على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "حظينا بمحادثات طويلة ويعرف الجميع مدى رغبتي في العودة".وأضاف: "لكننا توصلنا لاتفاق، حيث قرر الجهاز الفني للمنتخب عدم المخاطرة بي، بهدف تجهيزي بشكل أفضل للتعافي من الإصابة بالكامل".وأرفق لاعب برشلونة وباريس والهلال السعودي السابق، مع رسالته صورة له بالأبيض والأسود وهو يرتدي قميص المنتخب.وأعرب (33 عاما) عن أسفه إزاء عدم قدرته على "ارتداء أثقل قميص في العالم" في هذه المرة، مشيرا إلى أن كل هذا "جزء من العملية".وأعلن دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي، أمس الجمعة، استبعاد من قائمة مواجهتي والأرجنتين في تصفيات المونديال بسبب الإصابة.واستدعى دوريفال لاعب إندريك لتعويض غياب .