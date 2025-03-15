أسود الرافدين يصلون الى البصرة تحضيراً لمواجهة الكويت​

وصل العراقي، السبت، إلى مدينة ، فيما يبدأ غداً تدريباته تحضيراً لمواجهة .

وقال في بيان، "وصل مساء اليوم السبت وفدُ منتخبنا الوطنيّ إلى مدينةِ ، وذلك تحضيراً لخوضِ مباراته المُرتقبة أمام نظيره الكويتيّ يوم الخميس المُقبل قبل التوجهِ إلى العاصمةِ الأردنية عمّان لمواجهةِ فلسطين ضمن الجولةِ الثامنة من التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى 2026".

وأضاف أنه "من المؤملِ أن يباشرَ منتخبنا تدريباته يوم غدٍ الأحد بخوضه وحدةً تدريبيةً مسائيةً تحتضنها مراكزُ التدريب الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة".

ولفت بيان الاتحاد "يصل غداً تباعاً اللاعبون (كميل سعد، ، الآي فاضل، لوكاس شليمون، أمير العماري، ماركو فرج، أمين)، ليلتحقوا بمقرِّ إقامةِ وفد المنتخبِ الوطنيّ في المدينةِ الرياضيّة في ، ويباشروا تدريباتهم إلى جانبِ بقيةِ زملائهم (جلال حسن، أحمد باسل، ، عطوان، مهند علي، علي ، مناف يونس)، لخوضِ أولى التدريبات".