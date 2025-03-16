"حفلة سرية".. فضيحة أخلاقية تلاحق نيمار (فيديو)

وكشفت تقارير صحفية برازيلية من موقع "metropoles" عن تفاصيل الحفلة السرية التي أقامها اللاعب مؤخرا، بالإضافة إلى مزاعم بدفع مبلغ ضخم للتستر على هذه الفضيحة الكبيرة.
وأقام نيمار
حفلة خاصة استمرت يومين في منطقة داخلية بساو باولو
، بحضور عدد كبير من النساء وزعمت عارضة أزياء تدعى آني أواودا تعمل أيضا كفتاة ليل أنها كانت من بين المدعوات إلى هذه الحفلة وأنها أقامت علاقة مع نيمار
الذي يرتبط بعلاقة مع برونا
بيانكاردي الحامل في الوقت الحالي.
وكشفت أواودا أنها تلقت مبلغ 20 ألف ريال
برازيلي (نحو 4 آلاف دولار أمريكي) لحضور الحفلة التي أقيمت في مزرعة بمنطقة أراكويابا دا سيرا لكن المفاجأة الكبرى كانت في ادعائها بأنها تملك مقطع فيديو يوثق لحظة دخول نيمار
إلى غرفة
مع عارضتين أخريين.
وزعمت أواودا أنها تلقت مبلغا ضخما قدره 80 ألف ريال
برازيلي (نحو 16 ألف دولار أمريكي) من والد نيمار
شخصيا مقابل عدم نشر هذا الفيديو إلا أن والد نيمار
سارع إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع واصفا إياها بأنها "افتراءات لا أساس لها من الصحة".
ووفقا للتقارير، الحفل الأخير لنيمار حضره ما لا يقل عن 20 فتاة ليل.
هذه الواقعة ليست الأولى التي تضع نيمار
في قلب العاصفة فقد سبق أن انتشرت له تسجيلات مشابهة في مناسبات سابقة، ما أثار استياء جماهيره التي باتت ترى أن حياته الشخصية تؤثر سلبا على مستواه الرياضي.
كما لم تكن هذه الأزمة الأولى التي تواجهها برونا
مع نيمار
، إذ سبق أن تعرضت لموقف مماثل قبل أسابيع من ولادتها، حين انتشر مقطع فيديو لنيمار وهو يحتفل في إحدى السهرات بإسبانيا محاطا بعدد من الفتيات وأثار الفيديو جدلا واسعا خاصة أن برونا
كانت في المراحل الأخيرة من حملها.
مواقع التواصل
ويأتي هذ التقرير بعدما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد نيمار
من قائمة منتخب بلاده.
يذكر أن نيمار
انتقل إلى سانتوس في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما فسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي.