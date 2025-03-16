"حفلة سرية".. فضيحة أخلاقية تلاحق نيمار (فيديو)

Sílvio Santos morre, as filhas dizem: "o SBT voltará a ser uma TV que valorizaria a família e os bons costumes" (slogam Bolsonarista)...hoje, um dos programas de maior audiência, o #FofocalizandoNoSBT, promoveu essa baixaria envolvendo, pasmem, o Bolsonarista Neymar!

Morram!😂😂 pic.twitter.com/DpCQ2gd6gy — Gєσяgє Sαηgυıηєтσ (@jgsanguineto) March 14, 2025

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• "نيمار" لزوجته من جديد و هذا سبب غضبه في مباراة الأمس حيث انتشر الفيديو قبل المباراة و بعدها قامت حبيبته بإلغاء متابعة فريقه الهلال ونشر ستوري بالانستغرام بأنها تعلم عن كل شئ 😰



• سبق وان نشر بوست بأنه دائم كثير الاخطاء ويطلب منها العفو وعدم تكرار ذلك… pic.twitter.com/t0HYyrjcoL — بدر ★ (@iiiib9) September 19, 2023

وكشفت تقارير صحفية برازيلية من موقع "metropoles" عن تفاصيل الحفلة السرية التي أقامها اللاعب مؤخرا، بالإضافة إلى مزاعم بدفع مبلغ ضخم للتستر على هذه الفضيحة الكبيرة.وأقام حفلة خاصة استمرت يومين في منطقة داخلية بساو ، بحضور عدد كبير من النساء وزعمت عارضة أزياء تدعى آني أواودا تعمل أيضا كفتاة ليل أنها كانت من بين المدعوات إلى هذه الحفلة وأنها أقامت علاقة مع الذي يرتبط بعلاقة مع بيانكاردي الحامل في الوقت الحالي.وكشفت أواودا أنها تلقت مبلغ 20 ألف برازيلي (نحو 4 آلاف دولار أمريكي) لحضور الحفلة التي أقيمت في مزرعة بمنطقة أراكويابا دا سيرا لكن المفاجأة الكبرى كانت في ادعائها بأنها تملك مقطع فيديو يوثق لحظة دخول إلى مع عارضتين أخريين.وزعمت أواودا أنها تلقت مبلغا ضخما قدره 80 ألف برازيلي (نحو 16 ألف دولار أمريكي) من والد شخصيا مقابل عدم نشر هذا الفيديو إلا أن والد سارع إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع واصفا إياها بأنها "افتراءات لا أساس لها من الصحة".ووفقا للتقارير، الحفل الأخير لنيمار حضره ما لا يقل عن 20 فتاة ليل.هذه الواقعة ليست الأولى التي تضع في قلب العاصفة فقد سبق أن انتشرت له تسجيلات مشابهة في مناسبات سابقة، ما أثار استياء جماهيره التي باتت ترى أن حياته الشخصية تؤثر سلبا على مستواه الرياضي.