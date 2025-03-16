على رأسهم مبابي وفينيسيوس.. غضب شديد من لاعبي ريال لهذا السبب

وفاز فريق ضد ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت 15 مارس 2025، ضمن منافسات مسابقة .وبنتيجة مباراة الأمس، يرتفع رصيد فريق إلى 60 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب ، بينما يقف رصيد عند 44 نقطة في المركز الخامس.وشارك جولر في مباراة ضد أمس كبديل في الدقيقة 83، وذلك عقب خروج الأوروجواياني فيدريكو نجم وسط الفريق.وأكدت صحيفة “ ديبورتيفو” ، أن هناك حالة غضب سيطرت على لاعبي الثلاثة وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، من جولر في مباراة .وكشفت الصحيفة أن، حالة هذه سببها أنه في الدقائق الأخيرة جاءت فرصة خطيرة لريال ووصلت الكرة إلى جولر الذي كان من المنطقي أن يقوم بالتمرير إلى أو اللذان كانا داخل منطقة الجزاء ولكنه قرر التسديد ومرت الكرة بجوار المرمى دون أي خطورة.ورفع وبيلينجهام أذرعهما للتعبير عن استيائهما من قرار التركي، وكان أكثر تعبيرا عن غضبه حيث أمضى وقتا طويلا في الشكوى والتعبير عن غضبه من قرار أردا.