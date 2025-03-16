بعد صيام 70 عاما.. نيوكاسل يتوج بكأس الرابطة

وسجل هدفي كل من بيرن (45) وألكسندر إيزاك (53)، فيما أحرز هدف الوحيد في الدقيقة 90+4.وهذا أول لقب على الصعيد المحلي لنيوكاسل، منذ أن فاز بلقب كأس في عام 1955.