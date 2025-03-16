التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة وأتلتيكو

أعلن الألماني فليك، لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ، مساء اليوم الأحد، على ملعب "رياض إير ميتروبوليتانو"، في قمة لقاءات الجولة 28 لليجا.





أما دييجو سيميوني، مدرب الأتلتي، فدفع بالثنائي الهجومي ألفاريز وأنطوان جريزمان.



وجاء تشكيلا الفريقين كالتالي:

أتلتيكو مدريد: أوبلاك - يورينتي - لينجليت - رينيلدو - لي نورماند - دي بول - باريوس - لينو - جوليانو - جريزمان - ألفاريز.



برشلونة: تشيزني - بالدي - - كوبارسي - كوندي - كاسادو - - أولمو - - - . وحافظ فليك على تشكيله الأساسي المعتاد في مختلف الخطوط، باستثناء مارك كاسادو، الذي يشارك على حساب دي يونج.أما دييجو سيميوني، مدرب الأتلتي، فدفع بالثنائي الهجومي ألفاريز وأنطوان جريزمان.أتلتيكو مدريد: أوبلاك - يورينتي - لينجليت - رينيلدو - لي نورماند - دي بول - باريوس - لينو - جوليانو - جريزمان - ألفاريز.برشلونة: تشيزني - بالدي - - كوبارسي - كوندي - كاسادو - - أولمو - - - .