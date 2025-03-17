ميسي خارج صدام الأرجنتين والبرازيل

ويستعد منتخب لمواجهتي أوروجواي والبرازيل، ضمن تصفيات الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.وأكد الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو"، أن لن يتواجد في كلتا المباراتين لعدم الجاهزية.وكتب ، عبر حسابه على منصة "إكس": "ليو لن يتواجد ضمن تشكيلة بسبب شعوره بعدم الراحة".وأضاف: "شعر بألم خلال المباراة الأخيرة مع ، حيث اتفقت مع النادي الأمريكي على منح ليو راحة خلال هذه الأسابيع".