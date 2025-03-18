ما هي ملاحظات كاساس عن ملعب المدينة الرياضية في البصرة؟

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ويستعد منتخب لمواجهة الأزرق والفدائي في وعمان ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات الحاسمة المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.وقال مدير المدينة الرياضية في لطفي ، إن كوادر المدينة الرياضية في ، عملت بشكل مكثف من أجل إظهار الملعب بأفضل صورة ممكنة، حيث بدأت الأعمال منذ انتهاء مباراة والأردن في الجولة الخامسة من التصفيات المونديالية وهي آخر مباراة احتضنها الملعب في التصفيات الحاسمة واليوم وصلنا لمراحل متطورة جدًا من العمل".وأضاف: "هناك تسهيلات كبيرة قدمتها إدارة ملعب المدينة الرياضية للجماهير الرياضية، حيث بات بإمكانهم التوجه إلى الملعب بعجلاتهم الخاصة، إذ سيتم ذلك بتنسيق كبير بين اللجنة المنظمة والأجهزة الأمنية وكل شيء سيتم وفق الخطة الموضوعة من جانب الاتحاد العراقي ووزارة الشباب والرياضة العراقية، إذ شارفت الأعمال على الانتهاء مع اقتراب موعد مباراة الكويت".وبيّن: "الاتحاد الآسيوي خصص 5500 مقعد للجماهير الكويتية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجّه بدخول الجماهير الكويتية من دون تأشيرة دخول كي تتسنى لهم مؤازرة الأزرق في المباراة المرتقبة يوم الخميس المقبل ونحن بدورنا جهزنا مقاعد الجماهير الكويتية وهي مُؤمَّنة بالكامل، وستكون هناك بوابة خاصة لهم أيضاً من أجل الدخول إلى الملعب ومؤازرة الأزرق في المباراة".وأكمل الجزائري: "المدرب الإسباني خيسوس سبق له أن أجرى زيارة إلى ملعب المدينة الرياضية والفندق الخاص به، إذ سبق أن أبدى بعض الملاحظات حول قاعة الجيم والمسبح، اليوم تم استكمال جميع التعديلات المطلوبة وتم تحقيق مطالب المدرب وبالتالي فإن والوفد العراقي حاليًا يشعرون بأريحية كبيرة بسبب الاستقلالية التي يحظى بها وابتعاده عن الضوضاء وجميع الأمور التي قد تسبب تشتيت تركيز اللاعبين"، بحسبتجدر الإشارة إلى أن المدينة الرياضية في تضم ثلاثة فنادق تمت إحالتها إلى إحدى الشركات الاستثمارية، حيث تعمل حالياً بنظام خمس نجوم لتقديم أفضل الخدمات للمنتخبات والضيوف.