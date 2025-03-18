قبيل مواجهة الخميس.. لغة الأرقام تبشر أسود الرافدين أمام الكويت

.. استقرار وأرقام قوية معمنذ توليه قيادة المنتخب العراقي، خاض الإسباني 32 مباراة، حقق خلالها 18 فوزا، مقابل 7 تعادلات و7 خسائر. وسجلت كتيبة 53 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 29 هدفا، مما قوة هجومية وتوازنا دفاعيا واضحا.بيتزي.. بداية متعثرة معفي المقابل، يمر المنتخب تحت قيادة الأرجنتيني بيتزي بفترة صعبة، إذ خاض 11 مباراة فقط، لم يحقق فيها سوى فوز وحيد، مقابل 6 تعادلات و4 خسائر. كما سجل الفريق 10 أهداف فقط، بينما استقبل 18 هدفا، مما يكشف عن مشاكل واضحة في الدفاع والهجوم على حد سواء.مواجهة من العيار الثقيلبناءً على هذه الإحصائيات، تبدو الكفة تميل لصالح المنتخب العراقي قبل المواجهة، لكن كرة القدم لا تعترف بالأرقام وحدها، إذ يسعى بيتزي لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة إلى المنتخب . وفي المقابل، سيحاول تأكيد تفوق ومواصلة نتائجه المميزة.ويستعد منتخب لمواجهة الأزرق والفدائي في البصرة وعمان ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، جاهزيّة ملعب البصرة الدولي لاحتضان مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره ، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم (2026).يذكر أن منتخبنا الوطني يحتل المركز الثاني برصيد (11) نقطة في ترتيب المجموعة الثانية، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة لتعزيز فرصه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، والمنافسة على الصدارة.