نتيجة تخدم العراق.. عمان تتعادل مع كوريا ضمن تصفيات المونديال

وبهذا التعادل أصبح المنتخب الكوري برصيد 15 نقطة في المركز الأول فيما أصبح المنتخب العماني عند 7 نقاط بالمركز الرابع.ويلتقي مساء اليوم المنتخب العراقي في نظيره وعينه على النقاط الثلاث، والتي ستجعله ينفرد بالمركز الثاني.وللاسود 11 نقطة، ويأتي الاردن ثالثاً بتسع نقاط.