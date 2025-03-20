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نتيجة تخدم العراق.. عمان تتعادل مع كوريا ضمن تصفيات المونديال
رياضة
2025-03-20 | 09:26
3,232 شوهد
تمكن المنتخب العماني من فرض التعادل أمام
كوريا
الجنوبية بنتيجة 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في استاد جويانغ اليوم الخميس.
وبهذا التعادل أصبح المنتخب الكوري برصيد 15 نقطة في المركز الأول فيما أصبح المنتخب العماني عند 7 نقاط بالمركز الرابع.
ويلتقي مساء اليوم المنتخب العراقي في
البصرة
نظيره
الكويتي
وعينه على النقاط الثلاث، والتي ستجعله ينفرد بالمركز الثاني.
وللاسود
الرافدين
11 نقطة، ويأتي الاردن ثالثاً بتسع نقاط.
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