مباراة العراق-الكويت اليوم برعاية مصرف التنمية الدولي مع شركائه Visa العالمية

وذكر المصرف في بيان ورد لـ نيوز، أنه "نحن في مصرف التنمية الدولي، الراعي الحصري لمباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكويتي في تصفيات 2026 مع شركاءنا شركة Visa العالمية سعداء بدعمنا المتواصل للرياضة والشباب في ، انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية الرياضة في تمكين الشباب وتعزيز الروح الوطنية".وأضاف، "أطلقنا مسابقة لدعم المنتخب وتحفيز الجماهير العراقي على الحضور وتشجيع منتخبنا الوطني لكأس العالم، ونتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق في مشواره نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم".