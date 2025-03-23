نجم باريس سيغيب.. كوريا الجنوبية يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأردن

وقال هونغ ميونغ بو، للصحفيين عشية المباراة المرتقبة، بأن لي كانغ إن، لاعب ، سيغيب عن مباراة الجنوبية الحاسمة على أرضها ضد بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.ووفقا لوكالة "يونهاب" الرسمية، يعاني لي من التواء في الكاحل، لكن المدرب هونغ طمأن الجميع بأن "الفحوص أظهرت أن الإصابة ليست خطيرة بالقدر الذي كنا نخشاه".وكان لي كانغ إن قد أصيب خلال مواجهة الجنوبية وعمان الخميس الماضي، ضمن الجولة السابعة من تصفيات 2026.وقدم لاعب الوسط المهاجم، البالغ من العمر 24 عاما، تمريرة حاسمة لهوانغ هي تشان، لاعب وولفرهامبتون، ليسجل هدفا في شباك ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.وتم استبدال لي، الذي خاض 35 مباراة دولية وسجل تسعة أهداف مع منتخب بلاده، قبل خمس دقائق من نهاية المباراة ضد .وقبل ثلاث جولات على نهاية الدور الثالث الحاسم، تتصدر الجنوبية الترتيب برصيد 15 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن كل من والعراق، فيما تحتل المركز الرابع بسبع نقاط.