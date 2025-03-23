يوفنتوس يقيل مدربه تياجو موتا

وبحسب بيان رسمي على موقع ، فإن الكرواتي إيجور تودور، لاعب اليوفي السابق، والمدرب السابق لأودينيزي ولاتسيو سيتولى مسؤولية تدريب اليوفي بداية من غد الإثنين.وأضاف البيان: "يتقدم النادي بالشكر إلى وجميع أفراد طاقمه على الاحترافية التي أظهروها وعلى العمل الذي بذلوه خلال هذه الأشهر بشغف وتفانٍ، متمنيًا لهم كل التوفيق في المستقبل".وتولى منصب المدير الفني ليوفنتوس في بداية الموسم الجاري، لكنه لم يحقق تطلعات النادي وجماهيره، في ظل تذبذب النتائج، وآخرها الخسارتين الثقيلتين أمام أتالانتا (4-0) وفيورنتينا (3-0).وابتعد كثيرًا عن صراع لقب الدوري الإيطالي في ظل احتلاله المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.كما ودّع دوري أبطال أوروبا مبكرًا، وتحديدًا من الملحق المؤهل لثمن النهائي على يد آيندهوفن الهولندي.يشار إلى أن موتا حقق نتائج لافتة في الموسم الماضي مع بولونيا وقاد الفريق لاحتلال المركز الخامس في الدوري الإيطالي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.